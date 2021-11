The Continental: altri tre nomi per la serie prequel di “John Wick”

Ayomide Adegun, Jeremy Bobb (“The Outsider”) e Peter Greene (“Pulp Fiction”) si sono uniti al cast di “The Continental” serie prequel di “John Wick”.

Si allarga il cast di “The Continental”

Si aggiungono altri tre nomi al cast di “The Continental”. Circa un mese fa è stata annunciata la presenza di Colin Woodell (“The Flight Attendant”) per interpretare una versione più giovane di Winston Scott interpretato da Ian McShane. Ora è stato reso noto che Peter Greene (il terribile Zed di “Pulp Fiction”) interpreterà lo zio Charlie, Ayomide Adegun vestirà i panni del giovane Charon (interpretato originariamente nella serie “John Wick” da Lance Reddick) e Jeremy Bobb (Alec Pelley in “The Outsider”) ricoprirà il ruolo di Mayhew. Sappiamo inoltre che Mel Gibson è stato scelto per il personaggio di nome Cormac.

“The Continental” racconta le origini della famosa catena di hotel frequentati dagli assassini, presente appunto nel franchise di John Wick . Ambientata nel 1975, la serie segue nello specifico il giovane Winston Scott in contatto con la malavita di New York, dove incontra alcuni dei più grandi criminali del mondo.

Cast e produzione

Adegun farà il suo debutto come attore professionista nella serie tv. Secondo quanto riferito, Bobb sta girando “Butcher’s Crossing” con Nicolas Cage e apparirà come Theodore Roosevelt nella serie Showtime “The First Lady”. Greene è apparso in show come “For Life”, “Justified” e “Life on Mars”.

“The Continental” è stato realizzato dagli scrittori e produttori esecutivi Greg Coolidge e Kirk Ward, che fungono anche da showrunner. Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick e Rhett Reese sono i produttori esecutivi, con Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road Pictures.

Il quarto film di “John Wick” si è recentemente concluso e riporterà Keanu Reeves nei panni del protagonista, Ian McShane nei panni del maggiore Winston Scott, Laurence Fishburne in quelli di Bowery King e Lance Reddick nel ruolo di Charon. Al momento non esiste una data di uscita per “The Continental”, ma il quarto film di John Wick è previsto per il 27 maggio 2022.

Roberta Rosella

11/11/2021