The Continental: altre star insieme a Mel Gibson

Si aggiungono altri nomi, accanto a quello del grande Mel Gibson, per “The Continental”, miniserie ambientata nel 1975 e incentrata sulla lussuosa catena di hotel frequentata dagli assassini.

The Continental: tre nomi in più nel cast

Hubert Point-Du Jour (“The Good Lord Bird”), Jessica Allain (“The Laundromat”), Mishel Prada (“Vida”), Nhung Kate (“The Housemaid”) e Ben Robson (“Animal Kingdom”) affiancheranno Colin Woodell e Mel Gibson nella serie spin-off di “John Wick”, in viadi sviluppo presso Starz, rete via cavo americana. “The Continental”, miniserie composta da tre episodi, prequel del fortunato franchise con Keanu Reeves nei panni di un assassino addestrato dalla mafia, segnerà il ritorno di Mel Gibson in tv.

La serie sarà incentrata sull’origine della catena di hotel per assassini, diventata la location principale dell’universo di “John Wick”, in cui i killer possono agire indisturbati.

La storia sarà vista attraverso gli occhi e le azioni di un giovane Winston Scott (Woodell) catapultato in una New York infernale del 1975 dove deve affrontare un passato che pensava di essersi lasciato alle spalle. Winston traccia un percorso mortale attraverso il misterioso mondo sotterraneo di New York per impadronirsi dell’iconico hotel.

I ruoli assegnati

Point-Du Jour interpreterà Miles; Allain interpreta Lou; Prada interpreterà KD, Nhung Kate sarà Yen e Robson interpreterà Frankie. Gibson interpreterà un personaggio di nome Cormac.

I produttori esecutivi Greg Coolidge (“Wayne”, “Ride Along”) e Kirk Ward (“Wayne”) si stanno occupando della sceneggiatura. Basil Iwanyk e Erica Lee, Stahelski, Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick e Rhett Reese della Thunder Road Pictures saranno anche produttori esecutivi.

La trilogia di “John Wick” ha incassato quasi 600 milioni di dollari in tutto il mondo. I film sono stati sceneggiati da Derek Kolstad e diretti da Chad Stahelski, e “John Wick: Chapter Four” è attualmente in lavorazione in Germania, Francia e Giappone con Reeves che riprende il suo personaggio di assassino.

Point-du-jour è rappresentato da Gersh e Buchwald. Allain è rappresentata da UTA, Link Entertainment e Independent Talent Group nel Regno Unito. Prada è rappresentata da UTA. Robson è rappresentato da UTA. Nhung Kate è rappresentata da Bowery Artists.

Roberta Rosella

20/10/2021