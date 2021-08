The Church of Living Dangerously: Christian Bale nei panni di un contrabbandiere

“The Church of Living Dangerously” vedrà la New Regency di Christian Bale nella fase di produzione. Lo stesso attore sarà inoltre protagonista del film.

The Church of Living Dangerously: Bale attore e produttore del film

Il premio Oscar Christian Bale reciterà in “The Church of the Living Dangerously” che lo vedrà indossare i panni di un contrabbandiere di droga, John Lee Bishop. Deadline ha dato la notizia in esclusiva. New Regency ha acquisito i diritti cinematografici e ha ingaggiato il vincitore dell’Oscar Charles Randolph ( The Big Short ) per scrivere la sceneggiatura. Bale produrrà il film con New Regency, Ellen Goldsmith-Vein ed Eric Robinson di The Gotham Group, mentre Randolph e Kushner saranno i produttori esecutivi insieme a Margaret Riley.

L’accordo di New Regency include i diritti alla vita sia di Bishop che di suo figlio, che hanno contribuito a salvare la vita di suo padre.

La storia di John Lee Bishop

John Lee Bishop, un uomo sopravvissuto a un’infanzia difficile in cui i suoi zii lo hanno costretto a litigare con altri bambini del quartiere per il loro divertimento. Di seguito è diventato il pastore di una megachiesa di Portland, che al suo apice vantava una congregazione abbastanza grande da riempire un ex superstore K-Mart che è stato convertito in The Living Hope Church.

Bishop divenne rapidamente piuttosto ricco e presto sviluppò una dipendenza da alcol e antidolorifici. Suo figlio, David , sviluppò l’abitudine alla metanfetamina e all’eroina e, nel tentativo di non deludere suo figlio e di comprendere meglio il potere che le droghe esercitavano su suo figlio, Bishop iniziò a prendere le stesse droghe.

Alla fine, ha iniziato a contrabbandare droga per un cartello messicano. Viene arrestato e dopo la condanna, è stato condannato a cinque anni di carcere.



Gli impegni di Christian Bale

Christian Bale di recente ha recitato in “Ford v Ferrari” , “Vice” e Hostiles”. Presto sarà Gorr the God Butcher nel film Marvel di Taika Waititi “Thor: Love and Thunder” . È anche destinato a recitare nel film Netflix di Scott Cooper “The Pale Blue Eye”, che segna il suo primo credito come produttore. “The Church of Living Dangerously”potrebbe benissimo portargli una quinta nomination come attore.

Francesca Reale

24/08/2021