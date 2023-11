The Buccaneers la serie TV “anti” Bridgerton: la risposta americana su Apple TV+

The Buccaneers è stata considerata da molti come la risposta americana a Bridgerton. Una sorta di rivale più aggressiva disponibile su Apple TV.

The Buccaneers, di cosa parla la serie TV Apple?

La trama segue le vicende di cinque giovani sorelle statunitensi che, considerate eccessivamente ribelli e anticonformiste per la buona società di New York, guardano all’Inghilterra come il paradiso in cui finalmente affermarsi socialmente e soprattutto sistemarsi con ottimi e vantaggiosi matrimoni.

Le serie in costume, si sa bene, sono spesso un fenomeno di grande successo. Dopo i period drama degli scorsi decenni, il genere sta ritornando in auge grazie a titoli molto popolari come Bridgerton e The Gilded Age, che si sono distinte tra l’altro per rinnovare i canoni espressivi ed i temi trattati in questi contesti. Se dunque si è appassionati del filone, la prossima serie da non farsi scappare è The Buccaneers, disponibile dall’8 novembre sulla piattaforma streaming Apple Tv+. E la garanzia, in questo caso, è anche data da un nome ben specifico: quello di Edith Wharton.

Chi è l’autrice di The Buccaneers?

Edith Wharton di per sé non dirà molto a tanti, ma basta ricordare che questa scrittrice e romanziera americana vissuta a cavallo tra Ottocento e Novecento è la prima donna ad aver vinto il premio Pulitzer e, come se non bastasse, grazie ad un romanzo epocale come L’età dell’innocenza del 1921, portato al cinema da Martin Scorsese nel film omonimo.

Suoi altri libri come La casa della gioia ed Estate, in cui si concentra col solito acume e l’inclinazione per i ritratti audaci sulla ricca società alto-borghese degli Stati Uniti nel cosiddetto periodo d’oro. Lo stesso fa Bucanieri, il romanzo a cui è ispirata questa nuova serie ma che rimase incompiuto al momento della sua morte nel 1937, ma comunque pubblicato l’anno dopo.