The Boys in the Boat: nuovi arrivi nel cast del film di George Clooney

L’adattamento cinematografico di “The Boys in the Boat” sta mettendo insieme la sua squadra. Il progetto prodotto e diretto da George Clooney ha aggiunto una lunga lista di attori di talento a capo della storia. Nell’annuncio del casting sono inclusi Joel Edgerton (The King), Jack Mulhern (Mare of Easttown), Sam Strike (EastEnders), Luke Slattery (Late Night), Thomas Elms (The Order), Tom Varey (Ridley Road), Bruce Herbelin-Earle (Free Rein), Wil Coban (Justice League di Zack Snyder) e Hadley Robinson (Moxie). La lunga lista di talenti di alto livello si unirà al già annunciato Callum Turner (The Last Letter from Your Lover) per affrontare l’adattamento.

“The Boys in the Boat” ispirato al famoso romanzo di Daniel James Brown

Lo scrittore Mark L. Smith adatterà la storia dall’amato romanzo dell’autore Daniel James Brown, “The Boys in the Boat: Nine Americans and Their Epic Quest for Gold” alle Olimpiadi di Berlino del 1936. Il libro, uscito nel 2013, è diventato rapidamente uno dei preferiti dalla critica e dai lettori. Il romanzo segue la vera storia dietro la squadra di canottaggio dell’Università di Washington che si recò ai Giochi Olimpici del 1936 a Berlino per rappresentare gli Stati Uniti e, con grande sorpresa di molti, portò a casa l’oro.

Il racconto intreccia due storie. La prima segue la squadra di giovani uomini e le loro difficoltà di superare il college, in preda alla depressione. Segue anche le loro sfide interpersonali di riunirsi come una squadra. La seconda parte della storia è quella dell’ascesa della Germania nazista, quando Hitler usa i Giochi Olimpici come piedistallo sperando di eclissare il mondo.

Per produrre il film, Clooney e il suo partner di produzione, Grant Heslov, lavoreranno insieme sotto il loro marchio Smoke House Pictures con Spyglass. Dopo aver finalmente ottenuto il via libera per iniziare la produzione del film, Clooney si trova a dover sospendere per dirigere “The Tender Bar”. Dopo la conclusione del film interpretato da Ben Affleck e Tye Sheridan, il programma di Clooney è stato cancellato per iniziare ad andare avanti con “The Boys in the Boat”.

Con la produzione prevista per l’inizio di questo mese, i fan del romanzo originale, così come Clooney e il resto del team dietro il nuovo film, saranno sicuramente entusiasti. Una vera storia, “The Boys in the Boat” che sicuramente delizierà e attirerà le corde del cuore degli spettatori di tutto il mondo.

Non è stata fissata alcuna data di uscita.