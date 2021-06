The Boys 3, Jensen Ackles si mostra come Soldier Boy

L’ex star di “Supernatural” Jensen Ackles sarà Soldier Boy nella terza stagione di “The Boys”

Jensen Ackles è Soldier Boy

Mentre continuiamo a contare i giorni fino all’uscita della terza stagione di “The Boys”, un’altra rivelazione è stata ufficialmente rilasciata per i fan. Possiamo finalmente dare un primo sguardo a Jensen Ackles nel ruolo di Soldier Boy.

Parlando con Variety dell’abito, la costumista Laura Jean “L.J.” Shannon ha dichiarato: “Il nostro obiettivo era quello di evidenziare un’era passata di aperta mascolinità e grinta. Con quel pedigree ci siamo tuffati a capofitto nella cottura in una qualità tutta americana fondata sulla praticità di un soldato militare con una forte dose di spavalderia da cowboy della vecchia scuola. Sapevamo che l’attore doveva avere l’aspetto e le doti di Steve McQueen con un atteggiamento alla John Wayne – fortunatamente Jensen Ackles incarna tutto questo”.

Nei fumetti originali di Garth Ennis e Darick Robertson, Soldier Boy è un personaggio la cui storia è avvolta nel mistero. Nel 1944, gli viene iniettata la formula perfezionata per il Composto V, continuando a uccidere i soldati tedeschi in un modo che Steve Rogers non avrebbe mai fatto. Ad un certo punto, il suo cammino si incrocia con quello di Lady Liberty (che in seguito si rivela essere Stormfront). Dato che Aya Cash non è attualmente sotto contratto per riapparire nella terza stagione, tuttavia, probabilmente non avremo una riunione tra Soldier Boy e Stormfront, ma forse c’è la possibilità di flashback.

Le stagioni 1 e 2 di The Boys sono ora disponibili per lo streaming su Amazon Prime Video, con la stagione 3 attualmente in lavorazione. Date un’occhiata alle immagini ufficiali di Ackles nel personaggio qui sotto:

Luca Francesconi

08/06/2021