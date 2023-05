“The Beanie Bubble” Apple Original Films ha rilasciato le prime immagini dell’atteso film

The Beanie Bubble è il nuovo attesissimo film targato Apple Original Films. Il film arriverà in anteprima mondiale il 28 luglio su Apple TV+ con la partecipazione di attori molto amati dal pubblico. Lo studio di Apple Original Films, dopo aver rilasciato la data d’uscita, ha pubblicato ufficialmente le prime immagini esclusive dal set.

Diretto da Kristin Gore e Damian Kulash Jr., The Beanie Bubble vanterà un cast eccezionale. All’interno del film infatti vedremo: Zach Galifianakis, Elizabeth Banks, Sarah Snook, Geraldine Viswanathan, Tracey Bonner, Carl Clemons-Hopkins. Brian Grazer, Ron Howard e Karen Lunder sono i produttori del film mentre, Zach Galifianakis e Douglas S. Jones sono i produttori esecutivi.

Di seguito la sinossi del film:

“Perché il mondo ha improvvisamente trattato i peluche come fossero oro? Ty Warner era un venditore di giocattoli frustrato fino a quando non ha avviato una collaborazione con tre donne e insieme hanno trasformato la sua geniale idea nei giocattoli più in voga della storia. “The Beanie Bubble” è una storia di fantasia, ispirata a fatti realmente accaduti, su chi e cosa apprezziamo, e sugli eroi non celebrati i cui nomi non compaiono sulla famosa etichetta a forma di cuore.”