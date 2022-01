The Batman: Matt Reeves rivela la colonna sonora principale del film

Mancano pochi mesi all’uscita di “The Batman”, un film che è pronto a portare una versione completamente nuova dei miti della DC Comics. Attraverso i vari teaser, trailer e filmati promozionali del film, un elemento era rimasto ancora sconosciuto, la colonna sonora principale, composta da Michael Giacchino.

Giovedì mattina, il regista e co-sceneggiatore di “The Batman” Matt Reeves ha anticipato che presto avrebbe sorpreso i fan, pubblicando la colonna sonora di Giacchino, sembra che il momento sia arrivato. Reeves e Water Tower Music, giovedì sera rivelano l’intera colonna sonora in un tweet:

My brilliant friend @m_giacchino wrote this theme before I ever shot a frame of @TheBatman. I can still remember listening to it in my car with #DylanClark before we went onto the stage to do #RobertPattinson‘s screen test. We both had chills. Listen now: https://t.co/1t4ExcwfZd pic.twitter.com/hACMoP9bT0

— Matt Reeves (@mattreevesLA) January 21, 2022