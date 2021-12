The Batman: Il nuovo trailer con Catwoman

La Warner Bros Pictures ha rilasciato un nuovo trailer per l’ attesissimo film “The Batman” intitolato “The Bat And The Cat” che ci mostra nuovi filmati, sulla relazione tra Batman ( Robert Pattinson ) e Catwoman ( Zoë Kravitz ).

“The Batman” il nuovo trailer

Il trailer inizia con un’inquadratura della Batmobile e una donna che accusa Bruce Wayne, di non prendersi abbastanza cura della città di Gotham. Nella scena vengono ironicamente alternate riprese di Bruce nei panni di Batman in un folle inseguimento in macchina, alle prese con The Penguin (Colin Farrell), lottando contro la criminalità.

Ci mostra, poi L’Enigmista (Paul Dano), intenzionato a raggiungere Batman per scoprire una verità sulla città di Gotham, rivelando un segreto nascosto a Bruce.

Entra in scena Catwoman interpretata da Zoe Kravitz, decisa a voler collaborare con Batman, ma sembra che lui non sia ancora sicuro di potersi fidare di lei.

Nel frattempo, il dipartimento di polizia di Gotham City vuole prendere Batman e Catwoman sta cercando di scoprire chi sia veramente Batman, finendo su una scena d’azione di Batman e Catwoman che lavorano insieme.

“The Bat and the Cat” il nuovo trailer di “The Batman”

Insieme a Pattinson, Kravitz, Dano e Farrel, il film vedrà la partecipazione di Jeffrey Wright nei panni di James Gordon, John Turturro nei panni di Carmine Falcone e Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth. Il film è diretto da Matt Reeves, che ha anche scritto la sceneggiatura con Peter Craig .

The Batman debutterà esclusivamente nelle sali il 4 marzo 2022.