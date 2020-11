The Batman: una foto dal set mostra un primo sguardo alla Batcaverna

Ecco un primo sguardo, dall’alto, alla Batcaverna del nuovo “The Batman”, che sarà interpretato da Robert Pattinson. Evidente l’immenso lavoro di Matt Reeves e dell’intera troupe.

The Batman: la Batcaverna è un enorme insieme di lotti e costruzioni

Una foto dal set di “The Batman” mostra una nuova versione della Batcaverna, che si aggiunge al primo sguardo della base operativa di Bruce Wayne che si è avuto durante la diffusione del primo trailer. Ma questa foto dà una visione molto più ampia. L’immagine proviene da una galleria del Daily Mail britannico dove sono visibili gli intricati e tortuosi percorsi del set costruiti per la nuova Batcaverna. Uno scatto, anche se solo dall’esterno, testimonia l’impressionante lavoro svolto da Matt Reeves e dall’intera troupe per dare la personale visione del regista del mondo di Batman.

The Batman crew build a sprawling set to recreate Gotham City https://t.co/A3WQNWsvlO — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 24, 2020

La foto mostra una lunga scogliera avvolta da alberi e costituita da una parete rocciosa molto ripida con un bacino d’acqua sottostante e, ai piedi della parete, sembra esserci, presumibilmente, l’ingresso alla Batcaverna, costeggiato da un piccolo sentiero di rocce e fuliggine. Non si sa cosa aspettarsi dall’interno della Batcaverna, ma già questa rappresentazione dell’esterno dà un’idea di altre possibili scene presenti nel film. Per quanto riguarda i costumi di “The Batman” è noto che gli effetti speciali saranno limitati, così come per i gadget e per i veicoli del Cavaliere Oscuro; come si vede nel trailer, comunque, la Batcaverna non è ancora del tutto operativa e completata.

Giorgia Terranova