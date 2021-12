The Batman: come Zoë Kravitz è diventata Catwoman

Per interpretare Catwoman in “The Batman”, Zoë Kravitz ha affermato di aver studiato studiato il comportamento di gatti e leoni che combattono.

Come combatte Catwoman in “The Batman”

Uno dei modi in cui Zoë Kravitz si è preparata per il ruolo di Catwoman/Selina Kyle in “The Batman” del regista Matt Reeves, è stato guardando i filmati della natura. In una recente intervista con Empire, la Kravitz ha affermato che i documentari l’hanno aiutata a capire come si sarebbe dovuto muovere il suo personaggio nel film.

L’idea le è venuta quando stava lavorando con il coordinatore degli stuntman Rob Alonzo sul suo allenamento fisico.

Queste le sue dichiarazioni

“Abbiamo osservato gatti e leoni e come combattono e abbiamo parlato di ciò che è effettivamente possibile quando sei della mia stazza, e Batman è molto più forte di me. Qual è la mia abilità? È essere veloce e complicata. Quindi abbiamo fatto dei lavori sul pavimento davvero interessanti che incorporavano diversi tipi di arti marziali e capoeira e una sorta di movimento felino, simile alla danza”.

Kravitz ha anche parlato del percorso di Catwoman nel film.

“Questa è la storia delle origini di Selina”, ha detto. “Quindi è l’inizio del suo capire chi è, al di là di qualcuno che cerca di sopravvivere. Penso che ci sia molto spazio per crescere e penso che la stiamo guardando diventare quella che sono sicura sarà la femme fatale”.

“The Batman” è interpretato da Robert Pattinson nei panni di Batman/Bruce Wayne. Nel cast oltre a Pattinson e alla Kravitz spicca Jeffrey Wright nei panni del Commissario James Gordon e Andy Serkis in quelli di Alfred Pennyworth. Nel film appariranno anche Paul Dano nel ruolo dell’Enigmista/Edward Nashton, Colin Farrell nei panni del Pinguino/Oswald Cobblepot e John Turturro nei panni di Carmine Falcone.

The Batman uscirà il 3 marzo 2022 nelle sale italiane e il 4 in quelle statunitensi.