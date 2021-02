Ryan Reynolds e Mark Ruffalo, le star di “The Adam Project”, hanno gentilmente condiviso nuove immagini dal loro prossimo film Netflix.

The Adam Project e il rapporto padre-figlio

La coppia di attori sta attualmente girando questo tortuoso film d’azione sul viaggio nel tempo a Vancouver.

Nel film Reynolds interpreta un uomo che deve viaggiare indietro nel tempo per aiutare se stesso a 13 anni. I due devono rintracciare il proprio padre (Ruffalo), che ha tutte le risposte per reimpostare il futuro nel giusto modo e aiutare il personaggio di Reynolds a completare la sua missione.

Le immagini condivise da Reynolds e Ruffalo durante il fine settimana potrebbero essere solo l’ultima serie di fotogrammi emersi dal set di “The Adam Project”, ma rappresentano il primo sguardo sul personaggio di Ruffalo. Reynolds è stata la prima persona a condividere nuove immagini dal set, scegliendo di dare ai fan un’anteprima tramite il suo Instagram. Le foto condivise sulla timeline di Reynolds mostrano lui e Ruffalo durante le riprese. Nella scena, sembra che la loro macchina abbia subito un incidente, provocando così un momento di tensione tra un padre e la versione adulta di suo figlio. Reynolds ha accompagnato la foto con un commento sfacciato (come al solito) che fa riferimento a una battuta relativa a Hulk di Thor, Ragnarok: “Anch’io ho un amico di lavoro. Ma non importa quanto lo faccia arrabbiare, rimane della stessa taglia”.

Ruffalo e Reynolds scherzano sui social

Anche Ruffalo ha condiviso una foto di questa stessa scena sul suo Twitter . In questo caso l’immagine è presa da una diversa angolazione. Si vedono i personaggi di Reynolds e Ruffalo sempre in un momento di scontro, ma sembra che gli animi si stiano placando leggermente tra i due. Ruffalo ha anche scelto una didascalia scherzosa da condividere insieme all’immagine, scrivendo: “Sto spiegando a mio figlio la questione delle api e degli uccelli in #TheAdamProject. Aveva chiaramente un po di difficoltà a seguirmi perché stavo usando gli elefanti e i polli per cercare di aggiungere un po di luccichio alla storia d’amore.”

Maria Bruna Moliterni

01/02/2021