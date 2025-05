Terence Hill: 86 anni di carriera e un legame indissolubile con il cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 29 marzo 2025, Terence Hill ha celebrato il suo 86° compleanno, un traguardo che segna oltre sessanta anni di attività tra set cinematografici e produzioni televisive. In occasione di questa ricorrenza, l’attore è tornato in pubblico allo stadio del Venezia, dove la squadra gli ha dedicato la maglia numero 7. Questo evento ha rappresentato una breve fuga dalla sua vita tranquilla in Umbria, dove si è ritirato dopo aver concluso la sua lunga avventura con “Don Matteo“. Nonostante il ritiro, Hill continua a dedicarsi a progetti personali che riflettono la sua passione per il cinema.

L’addio a Don Matteo: una scelta difficile

Nel 2021, Terence Hill ha preso la decisione di lasciare il ruolo di Don Matteo, un personaggio che ha interpretato per ventuno anni e che ha segnato la sua carriera. Con 259 episodi e 13 stagioni alle spalle, l’attore ha spiegato in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni” che non desiderava smettere di interpretare il suo famoso personaggio, ma avrebbe preferito farlo in un modo diverso. Hill ha proposto di ridurre il numero di episodi annuali, seguendo il modello di altre serie di successo, ma la produzione non ha accolto la sua proposta. Questa situazione lo ha portato a prendere la difficile decisione di abbandonare il set, cedendo il testimone a Raoul Bova.

La scelta di lasciare “Don Matteo” ha segnato un cambiamento significativo nella vita di Hill, che ha dedicato gran parte della sua carriera a questo ruolo. La serie ha avuto un impatto notevole sulla televisione italiana, diventando un punto di riferimento per il genere. La sua decisione di ritirarsi ha suscitato un mix di emozioni tra i fan, che hanno seguito con affetto le avventure del prete detective.

Un’amicizia che ha fatto la storia del cinema

La carriera di Terence Hill è stata fortemente influenzata dalla sua collaborazione con Bud Spencer, iniziata nel 1967 con il film “Dio perdona… io no!“. In quell’occasione, entrambi gli attori adottarono i nomi d’arte che li avrebbero resi famosi a livello internazionale. La loro intesa sul set ha dato vita a una serie di film di grande successo, tra cui “Lo chiamavano Trinità” e “…continuavano a chiamarlo Trinità“.

Nel 2015, Bud Spencer ricordò il loro primo incontro, descrivendo come fosse stato un momento magico che ha dato vita a un’amicizia duratura. Hill e Spencer hanno condiviso un legame profondo, caratterizzato da rispetto e collaborazione, che ha segnato un’epoca nel cinema italiano. La loro capacità di unire il genere western con elementi comici ha rivoluzionato il panorama cinematografico, creando un nuovo stile che ha influenzato generazioni di attori.

La tragedia personale e la resilienza

La vita privata di Terence Hill ha conosciuto momenti di grande difficoltà, in particolare nel 1990, quando il figlio adottivo Ross, di soli 16 anni, è tragicamente scomparso in un incidente stradale negli Stati Uniti. Questo evento ha avuto un impatto devastante sull’attore, portandolo a un periodo di depressione e allontanamento dal mondo dello spettacolo. La perdita di Ross ha segnato un capitolo doloroso nella sua vita, ma Hill ha trovato la forza di rialzarsi e tornare al lavoro.

Dopo questa esperienza traumatica, Terence Hill ha dedicato la sua carriera a nuovi progetti che gli hanno permesso di ritrovare un equilibrio tra vita personale e professionale. La sua resilienza è stata fondamentale per affrontare il dolore e continuare a coltivare la sua passione per il cinema. Attualmente, vive in un casale in Umbria, immerso nella natura e lontano dai riflettori, ma continua a lavorare su progetti che riflettono il suo amore per l’arte e la narrazione.

La carriera di Terence Hill è un esempio di dedizione e passione, un viaggio che ha attraversato decenni e che continua a ispirare molti.

