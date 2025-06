Tensione tra Sigfrido Ranucci e Rai: la squadra di Report chiede chiarimenti sul futuro del programma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La situazione all’interno della Rai si fa sempre più complessa, con Sigfrido Ranucci al centro di una polemica che coinvolge il suo programma di punta, Report. In vista della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione televisiva, la lettera di richiamo inviata al conduttore ha sollevato interrogativi sulla direzione futura del programma e sul supporto che la Rai intende offrire alla sua squadra. La questione si complica ulteriormente con la notizia del taglio di quattro puntate, un cambiamento che ha suscitato preoccupazione tra i membri del team.

La lettera aperta della squadra di Report

In un clima di crescente incertezza, i giornalisti di Report hanno deciso di scrivere una lettera aperta al Consiglio di Amministrazione della Rai. Nella missiva, esprimono il loro sostegno a Sigfrido Ranucci, sottolineando l’importanza del programma e il suo ruolo all’interno dell’azienda. La lettera, pubblicata dallo stesso Ranucci sui social, evidenzia un malcontento diffuso riguardo alla decisione di ridurre il numero di puntate per la prossima stagione. Questo rappresenta un evento senza precedenti nella storia trentennale del programma, che ha sempre mantenuto un numero consistente di episodi.

I giornalisti di Report fanno notare che la lettera di richiamo ricevuta da Ranucci è stata inviata in un momento in cui il programma sta affrontando attacchi sempre più frequenti da parte di esponenti politici e membri del governo. Negli ultimi due anni, il team ha ricevuto numerose denunce, sia penali che civili, da parte di figure di spicco della maggioranza, incluso il presidente del Senato e, per la prima volta, da un intero partito politico, Fratelli d’Italia. Questi attacchi, secondo la squadra, sono un segnale preoccupante che mette in discussione la libertà di stampa e il diritto di informare.

Le preoccupazioni per il futuro di Report

La lettera aperta esprime anche preoccupazioni concrete riguardo al futuro del programma. Per la prima volta in trent’anni, il team di Report si trova a fine giugno senza un contratto per la nuova stagione. Questo ritardo nella definizione dei palinsesti crea un clima di incertezza, rendendo difficile la preparazione delle puntate, che normalmente inizierebbe già a luglio. La mancanza di un piano chiaro incide negativamente sulla qualità del prodotto, un aspetto fondamentale per un programma di approfondimento come Report.

La squadra chiede quindi un incontro urgente con i membri del Consiglio di Amministrazione della Rai e con il direttore dell’Approfondimento, Paolo Corsini. L’obiettivo è chiarire se Report e il suo team siano considerati una risorsa preziosa per l’azienda. La lettera si conclude con un appello alla Rai affinché riconosca il valore del programma e il suo contributo al panorama informativo italiano.

In un contesto in cui la libertà di stampa è sotto attacco, la squadra di Report si fa portavoce di una battaglia per la trasparenza e il diritto di informare, chiedendo un sostegno concreto da parte della Rai. La situazione rimane tesa, con il futuro del programma che appare incerto, ma la determinazione della squadra di Report è chiara: vogliono continuare a svolgere il loro lavoro di inchiesta e informazione, fondamentale per la democrazia e il dibattito pubblico.

