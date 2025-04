Tensione e sfide nel Serale di Amici: il confronto tra giudici e insegnanti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La quinta puntata del Serale di Amici, andata in onda sabato 19 aprile, ha messo in luce le dinamiche competitive tra i concorrenti e le tensioni tra i giudici. Cristiano Malgioglio, noto per i suoi commenti pungenti, ha suscitato reazioni forti tra le insegnanti Anna Pettinelli e Alessandra Celentano. La serata è stata caratterizzata da sfide accese e battibecchi che hanno reso l’atmosfera elettrica.

La sfida tra Alessia e Nicolò

La puntata si è aperta con una sfida tra ballo e canto, in cui Alessia ha affrontato Nicolò. La ballerina ha presentato un energico paso doble, mentre il cantante ha proposto una versione rock della celebre hit “Sinceramente” di Annalisa. La performance di Alessia ha conquistato il favore di due giudici su tre, portandola a vincere la sfida. Tuttavia, l’atmosfera in studio è rapidamente cambiata, in parte a causa dell’atteggiamento provocatorio di Anna Pettinelli.

Durante il commento di Malgioglio, che ha elogiato la forza espressiva e l’eleganza della ballerina, l’insegnante avversaria ha iniziato a sbadigliare, simulando di addormentarsi. Questo gesto ha infastidito Malgioglio, che ha prontamente rimproverato Pettinelli. Nonostante i tentativi di Maria De Filippi di riportare la calma, la tensione tra i due è palpabile e sembra destinata a perdurare. Questi scambi, pur mantenendosi nel limite dell’educazione, rappresentano momenti di grande intrattenimento per il pubblico.

Il confronto tra Malgioglio e Celentano

Dopo il battibecco con Anna Pettinelli, Cristiano Malgioglio ha continuato a suscitare polemiche, questa volta con Alessandra Celentano. La discussione è iniziata quando la Celentano ha lanciato una sfida tra Chiara e Francesca, affermando che nella loro esibizione non ci sarebbe stata solo tecnica, ma anche eleganza, classe e charme. Tuttavia, Malgioglio ha subito espresso il suo disappunto, definendo la lettera della Celentano “inutile” e sottolineando che lo charme è un concetto soggettivo.

La tensione è aumentata ulteriormente quando Malgioglio ha rifiutato di votare, affermando di non riuscire a comprendere il significato di “charme” nella danza. La Celentano ha replicato in modo deciso, affermando che se Malgioglio non fosse in grado di riconoscere lo charme, non dovrebbe trovarsi in quella posizione di giudice. Anche altri membri del panel, come Amadeus ed Elena D’Amario, hanno sostenuto la posizione di Malgioglio, affermando che lo charme è un aspetto soggettivo e che nella danza è fondamentale come viene eseguito anche il più piccolo movimento.

Nonostante le divergenze, la Celentano ha dovuto accettare la sconfitta retorica e tornare al suo posto, ma la tensione tra i giudici è destinata a riemergere nelle prossime puntate. La competizione non si limita solo ai concorrenti, ma coinvolge anche i giudici, rendendo il Serale di Amici un palcoscenico di emozioni e confronti accesi.

