Temptation Island si trasferisce in Calabria: nuova location per la tredicesima edizione

Il reality show Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, cambia finalmente scenario dopo dieci anni di registrazioni in Sardegna. La nuova edizione del programma, che esplora le dinamiche delle relazioni amorose, si svolgerà presso il Calalandrusa Beach & Nature Resort, situato nei pressi di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Questo spostamento rappresenta un’importante novità per i fan del format, che potranno assistere a un’edizione in una cornice completamente differente.

La nuova location: Calalandrusa Beach & Nature Resort

Il Calalandrusa Beach & Nature Resort, noto anche come Bravo Calalandrusa, è un villaggio turistico che si estende su cinque ettari di vegetazione mediterranea. Questa struttura si trova lungo la costa jonica della Calabria, offrendo un ambiente naturale di grande bellezza. I giardini curati e la lunga spiaggia, caratterizzata da sabbia fine, ghiaia e ciottoli, rendono il resort un luogo ideale per le riprese del programma. La scelta di questa location è stata dettata dalla necessità di trovare un nuovo set dopo la chiusura dell’Is Morus Relais, a Santa Margherita di Pula, che è stato venduto.

La nuova ambientazione promette di arricchire l’esperienza del reality, offrendo paesaggi mozzafiato e un’atmosfera rilassante. Le riprese della tredicesima edizione inizieranno a breve, e i fan sono già in attesa di scoprire come il nuovo contesto influenzerà le storie delle coppie che parteciperanno. Nonostante le voci circolanti, si prevede che questa edizione sarà unica, portando con sé nuove dinamiche e sfide per i protagonisti.

Storia del programma e cambi di location

Temptation Island ha una storia di cambiamenti di location. La prima edizione, andata in onda nel 2014, si è svolta al Resort Aeneas’ Landing di Gaeta, in provincia di Latina. A partire dalla seconda edizione, il programma ha trovato la sua casa all’Is Morus Relais in Sardegna, dove è rimasto per diversi anni. Il passaggio in Calabria segna quindi il terzo cambiamento significativo per il reality, che ha saputo adattarsi e rinnovarsi nel tempo.

Questo spostamento non è solo una questione logistica, ma rappresenta anche un’opportunità per il programma di esplorare nuove storie e relazioni. Ogni edizione di Temptation Island ha portato con sé momenti di tensione, emozioni forti e rivelazioni sorprendenti, e la nuova location potrebbe aggiungere un ulteriore strato di interesse e coinvolgimento per il pubblico.

Aspettative per la tredicesima edizione

Con l’inizio delle riprese imminente, le aspettative per la tredicesima edizione di Temptation Island sono elevate. I fan del programma si chiedono quali coppie parteciperanno e quali sfide affronteranno nel nuovo contesto calabrese. La scelta del Calalandrusa Beach & Nature Resort potrebbe portare a situazioni inedite, con la bellezza naturale della Calabria che farà da sfondo alle emozioni e ai conflitti tra i partecipanti.

La nuova edizione si preannuncia come un viaggio emozionante nei sentimenti, dove le coppie dovranno confrontarsi con le proprie insicurezze e desideri. La Calabria, con la sua ricca cultura e tradizioni, potrebbe anche influenzare le dinamiche interpersonali, rendendo il tutto ancora più affascinante per il pubblico. Con il cambio di location, Temptation Island si prepara a offrire un’esperienza fresca e coinvolgente, mantenendo intatta la sua essenza di esplorazione delle relazioni amorose.

