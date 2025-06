Temptation Island: Nuova edizione in Calabria e problemi in mare per il reality dei sentimenti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Temptation Island, il popolare reality show dedicato alle relazioni amorose, sta per tornare sui teleschermi di Canale 5 con una serie di novità che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. La nuova edizione, che andrà in onda tra poche settimane, vedrà la conduzione di Filippo Bisciglia, che per la prima volta non commenterà le avventure delle coppie in Sardegna, ma in una location inedita: il Calandrusa Resort a Guardavalle, in Calabria. Questa scelta rappresenta un cambiamento significativo per il programma, che si sposta in una delle regioni più affascinanti d’Italia, affacciata sul mare Jonio. Le riprese sono già iniziate, come riportato dal portale Lollo Magazine, e tra i partecipanti potrebbero esserci Alessandro Vicinanza e Roberta Padua, noti per la loro partecipazione a Uomini e Donne.

La nuova location: Calandrusa Resort a Guardavalle

La scelta di ambientare Temptation Island al Calandrusa Resort a Guardavalle segna un passo importante per il programma, che ha sempre fatto della Sardegna il suo palcoscenico principale. Guardavalle, situata nella provincia di Catanzaro, è nota per la sua bellezza naturale e le sue spiagge incantevoli. Questo nuovo scenario offre un contesto ideale per le dinamiche di coppia che caratterizzano il reality. Il resort, con la sua vista sul mare e le strutture moderne, promette di essere il luogo perfetto per le sfide e le emozioni che i partecipanti vivranno. La Calabria, con la sua cultura ricca e le tradizioni locali, potrebbe anche influenzare le interazioni tra le coppie, rendendo questa edizione ancora più interessante.

Problemi in mare: la barca affonda

Tuttavia, l’inizio delle riprese non è stato privo di imprevisti. La barca utilizzata per il programma ha subito un incidente nei pressi del porto di Roccella Jonica, dove era ancorata prima di dirigersi verso il Calandrusa Resort. Secondo quanto riportato dal portale Telemia, l’imbarcazione sarebbe affondata dopo aver urtato un relitto sommerso. Questo evento ha creato preoccupazione riguardo alla sicurezza dei partecipanti e dell’equipaggio. Al momento non si hanno informazioni certe su chi fosse a bordo al momento dell’incidente, ma la situazione rappresenta un colpo di scena inaspettato per la produzione e per i fan del programma.

Aspettative per la nuova edizione

Nonostante le difficoltà iniziali, le aspettative per la nuova edizione di Temptation Island sono alte. Il programma ha sempre riscosso un grande successo, attirando un vasto pubblico grazie alle sue storie coinvolgenti e alle dinamiche tra le coppie. La scelta di una nuova location e l’introduzione di nuovi protagonisti potrebbero rinfrescare il format, mantenendo vivo l’interesse degli spettatori. Con l’inizio delle riprese, i fan sono in attesa di scoprire come si svilupperanno le relazioni e quali sorprese riserverà questa edizione estiva, prevista per il mese di luglio su Canale 5.

