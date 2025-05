Temptation Island: la nuova edizione in arrivo su Canale 5 il 3 luglio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’arrivo dell’estate, le reti televisive si preparano a rinnovare i loro palinsesti per intrattenere il pubblico durante i mesi più caldi. Tra i programmi più attesi c’è sicuramente il reality show “Temptation Island“, condotto da Filippo Bisciglia. La data ufficiale di inizio della nuova edizione è stata confermata grazie alla pubblicazione dei listini estivi di Publitalia, che hanno rivelato che il programma tornerà in prima serata su Canale 5 giovedì 3 luglio, subito dopo la messa in onda di “Paperissima Sprint“.

Il ritorno di Filippo Bisciglia e le novità del palinsesto

La nuova edizione di “Temptation Island” rappresenta un grande ritorno per Filippo Bisciglia, che ha guidato il programma sin dalle sue origini. Il reality, che esplora le dinamiche delle relazioni amorose attraverso prove di fedeltà e tentazioni, continua a suscitare interesse e curiosità tra il pubblico. La scelta di trasmettere il programma in prima serata dimostra l’importanza che Mediaset attribuisce a questo format, capace di attrarre un vasto pubblico e generare discussioni sui social media.

Oltre al ritorno di Bisciglia, ci sono altre novità interessanti nel palinsesto estivo di Canale 5. La conduttrice Ilary Blasi, dopo la chiusura anticipata del suo reality show “The Couple” a causa di ascolti deludenti, tornerà alla conduzione di “Battiti Live“, un evento musicale che promette di animare le serate estive. La prima puntata di questa manifestazione è prevista per lunedì 7 luglio, sempre su Canale 5, e vedrà Ilary affiancata da Alvin. Questo evento musicale è atteso con grande entusiasmo, soprattutto dopo che il video dell’esibizione di Annalisa con la sua hit estiva “Maschio” è diventato virale.

Cambiamenti nel daytime di Canale 5

Il daytime di Canale 5 subirà significative modifiche durante l’estate, con diverse trasmissioni che si alterneranno nel palinsesto. Questa settimana si concluderà l’edizione attuale di “Uomini e Donne“, con una puntata speciale in prima serata venerdì prossimo, in cui il tronista Gianmarco Steri farà la sua scelta. Questo evento è atteso con grande interesse dai fan del programma, che seguono con attenzione le storie d’amore e le dinamiche tra i partecipanti.

Secondo i listini di Publitalia, al termine di “Uomini e Donne” e “Tradimento“, arriveranno nuove soap opera turche, tra cui “La Forza di una Donna” e “Forbidden Fruit“. Queste produzioni straniere hanno dimostrato di avere un buon riscontro di pubblico e rappresentano una novità per il palinsesto estivo. Non è ancora chiaro se ci sarà una versione estiva di “Pomeriggio Cinque“, come avvenuto negli anni precedenti. Nel preserale, il quiz “Caduta Libera” continuerà a intrattenere gli spettatori, mentre in access prime time “Striscia La Notizia” lascerà spazio a “Paperissima Sprint“.

Nuove proposte per il mattino

Il mattino di Canale 5 vedrà l’arrivo di Dario Maltese con il suo programma “Morning News“, che prenderà il posto di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Questa nuova proposta si inserisce in un contesto di rinnovamento del palinsesto, volto a offrire contenuti freschi e coinvolgenti per il pubblico. Con un mix di notizie, attualità e intrattenimento, “Morning News” si propone di attrarre un pubblico variegato, mantenendo alta l’attenzione durante le prime ore della giornata.

Con tutte queste novità, l’estate di Canale 5 si preannuncia ricca di sorprese e appuntamenti imperdibili per gli spettatori, pronti a seguire i loro programmi preferiti e a scoprire nuove storie e talenti.

