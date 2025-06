Temptation Island: il ritorno del reality con nuove coppie e location, in onda dal 3 luglio su Canale 5

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il celebre reality show Temptation Island torna in prima serata su Canale 5 a partire dal 3 luglio 2025. Con l’attesa che cresce tra i fan, il programma ideato e prodotto da Maria De Filippi si prepara a mettere alla prova le relazioni di diverse coppie. Tra i protagonisti di questa edizione ci sono Simone e Sonia, una coppia di Modena che da sei anni vive una crisi profonda.

La presentazione delle coppie e l’emozione del debutto

Il 12 giugno 2025 è stata ufficialmente presentata la seconda coppia di questa edizione di Temptation Island. Dopo l’annuncio della prima coppia, il pubblico ha potuto conoscere Simone e Sonia B. attraverso un video introduttivo condiviso sui social ufficiali del programma. La scelta di partecipare a questo reality è stata presa da Simone, che ha sentito l’esigenza di chiarire la situazione della loro relazione.

Simone, un personal trainer di 28 anni, ha spiegato che lui e Sonia convivono da cinque anni e mezzo. La sua decisione di contattare la redazione del programma è stata motivata dalla sensazione che il loro rapporto fosse diventato stagnante. “Il nostro rapporto è diventato piatto”, ha dichiarato, evidenziando come nel corso degli anni si siano allontanati.

Le parole di Sonia: una riflessione sulla loro storia d’amore

La risposta di Sonia non si è fatta attendere. Con un tono di amarezza, ha condiviso il suo punto di vista sulla situazione attuale della loro relazione. “Vivo nel ricordo di quello che eravamo”, ha detto, sottolineando come la mancanza di attenzione e affetto da parte di Simone abbia influito sulla sua sicurezza.

Sonia ha messo in evidenza un aspetto importante: “Da quanto tempo non mi dici ‘sei bella’? Neanche ‘bellissima’, semplicemente ‘sei bella’”. Queste parole riflettono il desiderio di Sonia di ricevere conferme e affetto da parte del suo compagno, un elemento fondamentale in ogni relazione. La sua richiesta di attenzione e di riconoscimento è un campanello d’allarme che mette in luce le difficoltà che stanno affrontando.

Cambiamenti nella location: dalla Sardegna alla Calabria

Un’altra novità di questa edizione di Temptation Island è la scelta della location. Dopo anni trascorsi all’Is Morus Relais in Sardegna, la produzione ha deciso di spostarsi in Calabria, precisamente a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Questo cambiamento promette di portare nuovi scenari e atmosfere alle storie d’amore e di crisi che caratterizzano il programma.

Filippo Bisciglia, conduttore del reality, sarà nuovamente al timone, pronto ad accogliere le nuove coppie in questa location rinnovata. La scelta della Calabria non è solo un cambio di scenario, ma rappresenta anche un’opportunità per esplorare nuove dinamiche e interazioni tra i partecipanti. Con l’arrivo dell’estate e la voglia di avventure, il pubblico è curioso di scoprire come si svilupperanno le storie di Simone, Sonia e delle altre coppie.

Con l’inizio della nuova edizione, Temptation Island si prepara a catturare l’attenzione del pubblico, offrendo momenti di emozione, tensione e riflessione sulle relazioni moderne.

