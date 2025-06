Temptation Island: Filippo Bisciglia svela le novità della nuova edizione in partenza il 3 luglio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attesa per la tredicesima edizione di Temptation Island cresce, con il conduttore Filippo Bisciglia pronto a guidare il pubblico in un viaggio tra emozioni e tensioni. La nuova stagione del docu-reality, che andrà in onda su Canale 5, promette sorprese e colpi di scena, con la presentazione ufficiale delle coppie e dei tentatori prevista per giovedì 3 luglio 2025.

La nuova location: Calalandrusa Resort di Guardavalle Marina

Quest’anno, Temptation Island si trasferisce dal consueto scenario sardo al Calalandrusa Resort, situato a Guardavalle Marina, in Calabria. Filippo Bisciglia ha condiviso dettagli interessanti riguardo alla nuova struttura, evidenziando come il format rimanga sostanzialmente invariato, ma con alcune novità significative.

Il conduttore ha descritto il villaggio, sottolineando l’aggiunta di splendide piscine che offrono una vista mozzafiato sul mare. I due villaggi, dove le coppie e i tentatori soggiorneranno, sono stati progettati per essere più distanti tra loro, creando un’atmosfera di maggiore separazione e tensione. Un elemento chiave che rimarrà è il pinnettu, che verrà ribattezzato “il capanno“. Il falò, momento cruciale del programma, si svolgerà su una spiaggia chilometrica, richiedendo alle coppie una suggestiva camminata per raggiungerlo, ripresa da un drone per aggiungere un tocco di spettacolarità.

Un inizio frizzante e un piccolo incidente

Filippo Bisciglia ha anche raccontato un episodio curioso avvenuto durante lo sbarco delle coppie. Dopo che i partecipanti sono scesi dal gommoncino, la barca ha urtato un relitto. Nonostante il momento di tensione, il conduttore ha rassicurato che nessuno si è fatto male. “Ho visto con la coda dell’occhio che il caicco continuava ad avanzare, ma non è successo niente. Un inizio frizzante, porterà fortuna!” ha commentato Bisciglia, lasciando intendere che questo piccolo imprevisto potrebbe aggiungere un elemento di eccitazione alla nuova stagione.

Le coppie protagoniste e le loro motivazioni

Sette coppie parteciperanno a questa edizione di Temptation Island, pronte a mettere alla prova i loro sentimenti in un contesto carico di emozioni. Tra i partecipanti ci sono Alessio e Sonia M., Simone e Sonia B., Lucia e Rosario, Denise e Marco, Sarah e Valerio, Angelo e Maria Concetta, e infine Valentina e Antonio.

Filippo Bisciglia ha anticipato che le motivazioni che spingono queste coppie a partecipare sono simili a quelle delle edizioni precedenti. “Temptation funziona perché le persone rivedono in loro quello che stanno vivendo, hanno vissuto o potrebbero vivere,” ha spiegato il conduttore. Bisciglia ha promesso che fin dalla prima puntata ci saranno dinamiche forti e colpi di scena, con un evento inaspettato che coinvolgerà una delle coppie, sebbene non si tratti di una proposta di matrimonio, come ha tenuto a precisare.

Con l’avvicinarsi della messa in onda, l’interesse per Temptation Island cresce, promettendo un’estate ricca di emozioni e sorprese per i telespettatori.

