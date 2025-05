Temptation Island cambia location e si prepara per l’edizione Vip: ecco dove si svolgerà

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il reality show Temptation Island, noto per le sue dinamiche di coppia e le tentazioni, si prepara a una nuova avventura. Dopo la chiusura del famoso resort Is Morus Relais in Sardegna, la produzione sta cercando una nuova location per le riprese. Questo cambiamento non solo segna una nuova era per il programma, ma introduce anche l’attesa edizione Vip, che promette di portare sullo schermo volti noti del panorama televisivo italiano.

La storia di Temptation Island e le sue location

Temptation Island ha debuttato nel 2014, inizialmente con il nome di Vero Amore. La seconda stagione si è svolta presso il Resort Aeneas Landing di Gaeta, in provincia di Latina. L’anno successivo, il programma si è trasferito nel celebre Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, dove ha continuato a guadagnare popolarità. Tuttavia, il resort ha chiuso definitivamente, come confermato anche da Google, che segnala l’impossibilità di effettuare prenotazioni. Questo ha spinto la produzione, sotto la direzione di Fascino, a esplorare nuove opzioni per le riprese.

Santo Pirrotta, in un articolo su Vanity Fair, ha rivelato che la Fascino sta considerando diverse proposte provenienti da varie parti d’Italia. Sebbene il nome del format faccia riferimento a un’isola, non è garantito che le riprese si svolgeranno in Sardegna. La produzione potrebbe decidere di spostarsi sulla terraferma, abbandonando così il famoso pinnettu, simbolo delle edizioni precedenti.

Guardavalle: la nuova casa di Temptation Island

Secondo quanto riportato da Cosenza Channel e La Calabria News 24, la nuova location scelta per Temptation Island è Guardavalle, un piccolo comune in provincia di Cosenza. Questa decisione segna un cambiamento significativo per il programma, che si sposterà in un contesto diverso, ma altrettanto suggestivo. Le indiscrezioni indicano che ci saranno due edizioni del reality, una delle quali sarà dedicata ai Vip e andrà in onda in autunno.

Isa e Chia hanno confermato che i preparativi per le riprese sono già in corso, con un resort selezionato per ospitare le coppie. Le riprese dureranno circa due mesi, fino a settembre, e si prevede che la prima edizione possa andare in onda già alla fine di giugno, seguendo la scaletta dell’anno precedente. La seconda parte, dedicata ai Vip, sarà programmata per la fine dell’estate e presenterà un cast di volti noti, promettendo di attirare l’attenzione del pubblico.

Le dinamiche del reality e le aspettative

Il nuovo resort di Guardavalle Marina offrirà un ambiente ideale per le storie di coppie in crisi, pronte a mettere alla prova la loro relazione. I cinque ettari che circondano la struttura faranno da sfondo a situazioni cariche di tensione e dramma, con i partecipanti che si troveranno a confrontarsi con tentatori e tentatrici, appositamente selezionati per mettere alla prova la loro fedeltà.

Le dinamiche del programma rimarranno invariate, con le coppie che dovranno affrontare le proprie insicurezze e desideri, mentre si godono il sole e il mare. La nuova location potrebbe portare freschezza e novità al format, mantenendo però intatti gli elementi che hanno reso Temptation Island un successo duraturo.

Con l’attesa crescente per l’edizione Vip e il cambio di location, i fan del reality possono aspettarsi un’estate ricca di emozioni e colpi di scena, mentre le storie d’amore si intrecciano con le tentazioni.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!