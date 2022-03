Apple ha rilasciato il teaser della seconda stagione del thriller di spionaggio “Tehran”, interpretata da Glenn Close, Niv Sultan, Shaun Toub e Shervin Alenabi, premiata con l’International Emmy Award, la cui uscita su Apple TV+ è prevista il 6 maggio in tutto il mondo.

Tehran, una serie originale avvincente

Tornerà il prossimo 6 maggio la seconda stagione di “Tehran” interpretata dalla plurinominata all’Oscar® e vincitrice dell’Emmy Glenn Close e da Niv Sultan, nei panni dell’agente del Mossad Tamar Rabinyan. Nel cast anche Shaun Toub e Shervin Alenabi, Arash Marandi e Shila Ommi. La seconda stagione è composta da otto episodi, di cui i primi due disponibili dal 6 maggio su Apple TV+, e i restanti rilasciati ogni venerdì, fino al 17 giugno.

La serie è ideata da Moshe Zonder, Dana Eden e Maor Kohn, e diretta da Daniel Syrkin. Omri Shenhar è la scrittrice insieme a Zonder. Syrkin e Shenhar sono anche co-creatori.

La storia

Protagonista della vicenda è Tamar, interpretato da Niv Sultan, hacker-agente del Mossad che si infiltra a Teheran con un’identità falsa, allo scopo di poter contribuire per distruggere il reattore nucleare iraniano. Quando la sua missione fallisce, la donna deve pianificare una nuova operazione pericolosa anche per le persone a lei care.

Per chi non avesse visto la prima stagione, è attualmente disponibile in streaming su Apple TV+.

I produttori esecutivi di “Tehran” sono Dana Eden e Shula Spiegel per Donna e Shula Productions, Alon Aranya per Paper Plane Productions, Julien Leroux per Paper Entertainment, Peter Emerson per Cineflix Studios e Moshe Zonder, Omri Shenhar, Daniel Syrkin ed Eldad Koblenz per Kan 11. “Tehran” è distribuito a livello internazionale da Cineflix Rights.

Ancora una volta Apple TV+ si dimostra un’ottima piattaforma, che ospita titoli pluripremiati Apple Originals degli storytellers più creativi di oggi, offrendo serie drammatiche e commedie avvincenti e di qualità, lungometraggi, documentari innovativi e intrattenimento per bambini e famiglie.

Roberta Rosella

09/03/2022