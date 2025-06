Tecla Insolia premiata a Napoli: l’attrice parla di diritti delle donne e di libertà

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

A Napoli, Tecla Insolia ha ricevuto il prestigioso Nastro d’Argento Grandi Serie come Migliore Attrice Protagonista per la sua interpretazione nel film “L’arte della gioia”, diretto da Valeria Golino. In un’intervista esclusiva, l’attrice ha condiviso le sue riflessioni sulla rappresentazione femminile, i diritti delle donne e l’importanza della libertà personale. La serata di premiazione ha avuto luogo in una città nota per la sua ricca tradizione cinematografica, e Tecla ha colto l’occasione per esprimere la sua gratitudine e il suo entusiasmo per il riconoscimento ricevuto.

L’importanza del riconoscimento

Tecla Insolia ha dimostrato di avere un talento straordinario, capace di catturare l’attenzione non solo del pubblico, ma anche della giuria dei David di Donatello e del Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani. Durante la cerimonia di premiazione, avvenuta sabato scorso, l’attrice ha raccontato come la sua esperienza nel film “L’arte della gioia” le abbia permesso di esplorare un personaggio complesso e affascinante, Modesta, che incarna la lotta per la libertà e l’autoaffermazione. Tecla ha sottolineato l’importanza di raccontare storie di donne forti e indipendenti e ha espresso il suo desiderio di continuare a lavorare in progetti che mettano in luce la voce femminile.

La giovane attrice ha descritto il suo percorso artistico come un viaggio che inizia con la scrittura, prosegue con la creazione e culmina nella realizzazione finale di un’opera. Ha evidenziato come il film, tratto dal romanzo di Goliarda Sapienza, abbia ricevuto un’accoglienza calorosa e continui a ricevere riconoscimenti, dimostrando l’importanza della letteratura e della narrazione femminile nel panorama culturale attuale.

La lotta per i diritti delle donne

Durante l’intervista, Tecla ha parlato della sua connessione con i valori femministi, affermando che, anche se in modo inconsapevole, ha sempre cercato di sostenere i diritti delle donne attraverso il suo lavoro. Ha evidenziato la necessità di un impegno costante per la parità di genere e ha espresso preoccupazione per la violenza contro le donne, un problema che continua a persistere nella società contemporanea. L’attrice ha espresso il desiderio di diventare più attiva nella lotta per i diritti delle donne, riconoscendo che, sebbene ci siano stati progressi, ci sono ancora molte sfide da affrontare.

Tecla ha anche condiviso la sua opinione sulle nuove generazioni di donne, sottolineando come siano più emancipate e libere di esprimere se stesse rispetto al passato. Ha riconosciuto che le giovani donne di oggi beneficiano delle lotte e dei sacrifici delle generazioni precedenti, ma ha avvertito che la società deve continuare a lavorare per garantire che i diritti conquistati non vengano erosi. La sua riflessione si è concentrata sull’importanza di affrontare le ingiustizie e di combattere per un futuro migliore per tutte le donne.

L’impatto della recitazione

Tecla ha parlato anche dell’impatto che la recitazione ha avuto sulla sua vita personale e professionale. Ha spiegato come le esperienze di vita e il confronto con il giudizio altrui l’abbiano aiutata a crescere e a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé. L’attrice ha affermato che la recitazione è per lei una forma di studio e di empatia, che le consente di entrare in contatto con le emozioni e le esperienze degli altri. Ha sottolineato l’importanza di ascoltare e comprendere le storie altrui, un aspetto che ritiene fondamentale per ogni artista.

In merito alla sua autovalutazione, Tecla ha ammesso di essere severa con se stessa, riconoscendo che questa attitudine può essere un motore di miglioramento. Ha espresso il desiderio di riuscire a concedersi più meriti e di affrontare le critiche con una mentalità aperta, consapevole che ogni feedback può contribuire alla sua crescita artistica.

Relazione con la critica

Infine, Tecla ha condiviso le sue impressioni riguardo al mondo della critica cinematografica. Ha confessato di sentirsi intimidita dal giudizio altrui, ma ha anche riconosciuto l’importanza delle recensioni nel processo creativo. L’attrice ha sottolineato che, sebbene possa sentirsi un “pesce fuor d’acqua” nel contesto della critica, è consapevole che il feedback ricevuto dai giornalisti e dai critici può aiutarla a scoprire nuovi aspetti di sé e del suo lavoro. Ha concluso affermando che, nonostante le sue paure, è grata per il riconoscimento e per l’opportunità di far parte di un settore così dinamico e stimolante.

