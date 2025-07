Techetechetè: Un viaggio nei sapori e nei ricordi della televisione italiana

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Stasera, 3 luglio 2025, su Rai 1, torna il programma Techetechetè, un appuntamento imperdibile per gli amanti della televisione italiana. Questa puntata è dedicata a riscoprire i sapori della cucina e le atmosfere che hanno caratterizzato la storia della tv, attraverso canzoni e sketch che evocano ricordi indelebili. Con un attento lavoro di ricerca negli archivi, il programma promette di deliziare il pubblico con un mix di musica e nostalgia, riportando alla mente momenti di convivialità e tradizione.

Techetechetè: Un menù musicale per la serata

Techetechetè si distingue per la sua capacità di unire melodie e sapori, creando un’esperienza sensoriale unica. La puntata di stasera si apre con “Il babà è una cosa seria“, un brano che porta subito allegria e invita a un banchetto sonoro ricco di ricordi. La scaletta della serata è un vero e proprio viaggio tra canzoni che hanno segnato la storia della musica italiana, come “Bomboloni” di Gianna Nannini, che si presenta con la sua energia travolgente, e “‘A pizza“, proposta in due versioni: quella tradizionale di Aurelio Fierro e l’interpretazione ironica di Giorgio Gaber.

Ogni canzone è un assaggio di passato, capace di risvegliare emozioni e ricordi legati ai momenti trascorsi in famiglia attorno a una tavola imbandita. Non mancano brani iconici come “Fammi un panino” di Pino D’Angiò e “Cacao Meravigliao“, reinterpretato con stile da Milly Carlucci. Questi momenti di intrattenimento rendono il cibo protagonista di una serata all’insegna della leggerezza e della gioia.

Sketch comici e riflessioni sulla tradizione

La puntata di oggi è arricchita da sketch comici che celebrano la storia della televisione italiana. Tra i momenti più attesi, spicca “Il Musichiere” con Nino Manfredi e Mario Riva, due icone della comicità che sapevano mescolare musica, gioco e ironia in modo magistrale. Questi sketch non solo divertono, ma offrono anche uno spaccato della società italiana, riflettendo i valori e le tradizioni di un’epoca.

Un altro momento imperdibile è la celebre scena di “Totò, Peppino e i fuorilegge“, in cui Totò, Peppino e Titina De Filippo danno vita a un affresco esilarante della famiglia italiana. Questi frammenti di spettacolo, ancora oggi, parlano con chiarezza e calore di un Paese che si riconosce nei suoi riti conviviali e nelle sue battute immortali. La puntata si trasforma così in una lunga tavolata, dove ogni spettatore è invitato a sedersi e partecipare a una festa di ricordi e risate.

Dove e quando seguire Techetechetè

La nuova puntata di Techetechetè va in onda stasera su Rai 1, subito dopo il telegiornale, seguendo la tradizione di programmi come “Affari tuoi“. Per chi non potesse seguirla in diretta, il programma è disponibile anche sulla piattaforma digitale Raiplay, dove rimarrà accessibile nei giorni successivi alla messa in onda. Inoltre, il programma è attivo sui social media, dove gli utenti possono trovare clip e highlights delle puntate, arricchendo ulteriormente l’esperienza di visione.

Con una proposta così ricca e variegata, Techetechetè si conferma come un appuntamento imperdibile per chi desidera rivivere i momenti più belli della televisione italiana, accompagnati da melodie e sapori che fanno parte della nostra cultura.

