Tattered Hearts: Abby Quinn, Shiloh Fernandez e Joshua Leonard nel cast del film Blumhouse ambientato a Music City

“Tattered Hearts” vedrà anche Katey Sagal recitare nel thriller ambientato a Nashville. La pellicola è attualmente prevista per il 2022.

Tattered Hearts: cast e trama

Una nuova coproduzione tra Epix e Blumhouse,denominata “Tattered Hearts”, ha appena ingaggiato tre nuovi attori: Abby Quinn (Landline), Shiloh Fernandez (Evil Dead) e Joshua Leonard (The Blair Witch Project). Le nuove aggiunte al cast si uniscono a quello già annunciato di Alexxis Lemire (The Half of It), e Katey Sagal (Sons of Anarchy).

“Tattered Hearts” è un thriller ambientato a Music City, nota anche come Nashville, che segue due musicisti e amici che visitano la villa di un’ex star della musica country diventata eremita. Quello che inizia come un incontro amichevole si trasforma presto in una lotta per la sopravvivenza e la moralità. Quinn interpreta Jordan, metà di un aspirante duo musicale che finisce nella residenza dell’ex sovrano della musica country, Harper Dutch, interpretato da Sagal. Al momento non è chiaro quali personaggi interpreteranno Fernandez, Leonard e Lemire.

Il film è diretto da Brea Grant, che lo scorso anno aveva girato il film indipendente “12 Hour Shift” mentre a scrivere la sceneggiatura del film ci ha pensato Rachel Koller Croft, prima volta per lei in questo ruolo. Come anticipato, “Tattered Hearts” fa parte della partnership tra Blumhouse ed Epix, che consente alla prima di sviluppare e produrre otto film originali che verranno presentati in anteprima esclusivamente su Epix. In questa partnership sono inclusi altri film come: “A House on the Bayou”, “Unhuman” e “American Refugee”.

Le apparizioni di Quinn, Fernandez e Leonard

Abby Quinn è nota per il suo ruolo da protagonista nel reboot di “Spectrum” del 2019 di “Mad About You”, così come per le apparizioni negli episodi di “Black Mirror” e “Better Call Saul”. L’attrice emergente può essere vista anche nei film “S***house”e “I’m Thinking of Ending Things”. Sihlo Fernandez è apparso in molti film e programmi televisivi negli ultimi dieci anni, tra cui “We Are Your Friends”,”Euphoria” e “Edge of Winter”. Joshua Leonard ha contribuito a reinventare il genere horror quando ha recitato in “The Blair Witch Project” negli anni ’90 e ha continuato a fare apparizioni in film come “Humpday”, “The Motel Life” e “Unsane”.

Dopo tutti questi annunci riguardo il casting, la produzione dovrebbe iniziare a breve. Sebbene “Tattered Hearts” non abbia ancora una data di uscita ufficiale, è attualmente previsto nel 2022.

Francesca Reale

27/07/2021