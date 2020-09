Tatiana Maslany: da “Orphan Black” a “She-Hulk”

Dopo aver scelto Kat Coiro come regista, i Marvel Studios sembrano aver trovato l’attrice perfetta per assumere il ruolo di protagonista nella serie “She-Hulk” per Disney+. Deadline riporta che la scelta è ricaduta su Tatiana Maslany, la star di “Orphan Black”.

Tatiana Maslany interpreterà Jennifer Walters, nota come “She-Hulk”

L’ultimo personaggio principale ad essere stato co-creato da Stan Lee è proprio Jennifer Walters (“She-Hulk”). Jennifer è un avvocato, cugina di Bruce Banner (Hulk). Una trasfusione di sangue d’emergenza da parte di suo cugino conferisce alla Walters i suoi poteri, ma a differenza di Hulk, She-Hulk è in grado di mantenere la sua intelligenza e la sua personalità quando si trasforma in Hulk.

L’autrice di “Rick e Morty” Jessica Gao, invece, è già stata scelta per dirigere la writers’room.

I prossimi progetti dei Marvel Studios

Questo progetto è solo una delle tante serie che i Marvel Studios stanno producendo per Disney +. “The Falcon e Winter Soldier”, “WandaVision” e “Loki” sono tutti in produzione e saranno distribuiti il prossimo anno.

La Maslany diventa anche il piú recente talento femminile a guidare un progetto Marvel seguendo le orme di Brie Larson in “Captain Marvel” e Scarlett Johansson nel prossimo film di “Black Widow”.

Il capo Marvel Kevin Feige ha deciso di voler diversificare l’Universo cinematografico Marvel e grazie a quest’ultima aggiunta al mondo Marvel ci riesce alla grande.

Tatiana Maslany, conosciuta per il suo ruolo in “Orphan Black”, serie tv canadese di fantascienza disponibile su Netflix in cui ha recitato per cinque stagioni, che le ha permesso di vincere un Emmy, sta cercando di staccarsi dall’amato personaggio di Perry Mason della HBO al fianco di Matthew Rhys.

Al cinema è stata apprezzata nel film di Lionsgate “Stronger and Destroyer”. Nel 2018 è apparsa a Broadway al fianco di Bryan Cranston e Tony Goldwyn in “Network”.

Francesca Trovarelli

17/09/2020