Tati Gabrielle: il suo ruolo in The Last of Us e il legame con il videogioco

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Tati Gabrielle, attrice di talento, è al centro dell’attenzione grazie al suo ruolo nella serie HBO “The Last of Us” e nel videogioco “Intergalactic: The Heretic Prophet“. In un’intervista condotta durante una roundtable virtuale, Gabrielle ha condiviso dettagli sulla sua esperienza di lavoro con Bella Ramsey e sul significato profondo del suo personaggio, Nora. L’attrice ha rivelato come le sue esperienze personali abbiano influenzato la sua interpretazione, rendendo il suo contributo al progetto ancora più significativo.

L’importanza della scena con Bella Ramsey

Durante l’intervista, Tati Gabrielle ha discusso della scena cruciale nell’episodio 2×05 di “The Last of Us“, in cui il suo personaggio, Nora, interagisce con Ellie, interpretata da Bella Ramsey. Questa sequenza rappresenta un momento di svolta per Ellie, segnando la sua discesa emotiva e morale. Gabrielle ha sottolineato il legame naturale che si era sviluppato con Ramsey fin dall’inizio delle riprese, il che ha facilitato la creazione di una dinamica autentica tra i due personaggi.

L’attrice ha spiegato che ha lasciato a Bella la libertà di esplorare il proprio percorso attraverso la scena, poiché non spettava a lei decidere come Ellie dovesse affrontare il suo trauma. Gabrielle ha voluto assicurarsi che le emozioni di Nora fossero chiaramente percepibili, evidenziando l’importanza di quel momento per il suo personaggio. Ha descritto il gesto di Nora come un tentativo di salvare la propria anima, sottolineando che le azioni di Abby e degli altri non erano prive di conseguenze. “Sì, questo gesto ci ha condannati tutti, ci ha uccisi tutti. Non si trattava solo di vendetta, era giustizia”, ha affermato Gabrielle, evidenziando la complessità morale della narrazione.

La connessione personale con il personaggio di Nora

Tati Gabrielle ha rivelato di aver avuto numerose conversazioni con Craig Mazin, il creatore della serie, per approfondire il suo personaggio. La sua curiosità e il desiderio di comprendere a fondo il ruolo di Nora l’hanno portata a esplorare vari aspetti della sua personalità. L’attrice ha condiviso che, durante le riprese dell’episodio cinque, ha vissuto un lutto personale, la morte di una persona cara. Questa esperienza ha influenzato profondamente la sua interpretazione, permettendole di infondere il suo dolore nel personaggio.

Gabrielle ha spiegato che ha cercato di canalizzare il suo lutto nel dolore di Nora, non solo per la perdita del padre di Abby, ma anche per la perdita di un mondo che avrebbe potuto essere diverso. “Uccidendo il padre di Abby, Joel ha tolto ogni possibilità concreta di vedere la luce in fondo al tunnel”, ha affermato, evidenziando come le azioni dei personaggi abbiano conseguenze devastanti. Questo approccio ha reso la sua interpretazione di Nora ancora più autentica e profonda.

La ricerca di giustizia nel personaggio di Nora

Un altro aspetto che Tati Gabrielle ha voluto sottolineare è il forte senso di giustizia che caratterizza Nora. L’attrice ha spiegato che ha cercato di rendere le convinzioni del suo personaggio altrettanto forti, camminando sul filo sottile di cosa significhi davvero giustizia. “È come se dicesse: ‘Sai che c’è? Resterò in questa posizione centrale, e lo farò con sicurezza’”, ha dichiarato Gabrielle, mettendo in luce la determinazione di Nora.

Questo forte senso di giustizia è una parte fondamentale della personalità di Nora, e Gabrielle ha voluto trasmettere questa convinzione al pubblico. La sua interpretazione riflette non solo il conflitto interno del personaggio, ma anche la complessità delle scelte morali che devono affrontare i protagonisti in un mondo post-apocalittico. La sua dedizione a rendere Nora un personaggio tridimensionale e autentico è evidente, e il pubblico può percepire la profondità delle emozioni che l’attrice ha portato sullo schermo.

La serie “The Last of Us” continua a suscitare interesse e discussioni tra i fan, con il suo mix di dramma e azione. Gli spettatori possono seguire le avventure di Ellie e Nora su Sky e in streaming su NOW, mentre il trailer dell’episodio 2×06 promette momenti intensi e carichi di emozione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!