“Task: La nuova serie crime di HBO con Mark Ruffalo in arrivo su Sky e NOW”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La nuova serie crime “Task”, creata da Brad Ingelsby, noto per il suo lavoro in “Omicidio a Easttown”, si prepara a debuttare su Sky e in streaming su NOW. Con un cast di attori di talento, tra cui Mark Ruffalo, la serie promette di catturare l’attenzione degli spettatori con una trama avvincente e personaggi complessi.

La trama di task

“Task” segue le vicende di un agente dell’FBI, interpretato da Mark Ruffalo, che si trova a dover affrontare una serie di rapine violente nella periferia operaia di Philadelphia. Il protagonista è incaricato di formare una task force per fermare un rapinatore, un padre di famiglia apparentemente insospettabile, interpretato da Tom Pelphrey. La trama si sviluppa attorno agli sforzi dell’agente per raccogliere una squadra di agenti, alcuni dei quali non hanno molta esperienza, per affrontare la crescente minaccia rappresentata da questo criminale.

Nel teaser trailer rilasciato, si possono vedere le prime interazioni tra Ruffalo e i membri della sua squadra. In una delle scene, il suo personaggio comunica l’urgenza della situazione: “Ho bisogno di te sul campo. C’è stata una serie di violazioni di domicilio. Sono state colpite almeno nove case”. Queste parole evidenziano la tensione e la pressione che l’agente deve affrontare mentre cerca di risolvere il caso.

Il cast e il team creativo

Oltre a Mark Ruffalo e Tom Pelphrey, il cast di “Task” include nomi noti come Martha Plimpton, Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio e Phoebe Fox. La presenza di attori di questo calibro promette di arricchire ulteriormente la narrazione, portando sullo schermo una varietà di personaggi e dinamiche interessanti.

Brad Ingelsby, il creatore della serie, non è solo lo sceneggiatore, ma anche il produttore e lo showrunner, il che garantisce una visione coerente e ben definita del progetto. I registi e produttori esecutivi Jeremiah Zagar e Salli Richardson-Whitfield si uniscono a Ingelsby per dare vita a questa storia avvincente. Altri produttori esecutivi includono Mark Roybal, Paul Lee, Mark Ruffalo, David Crockett e Ron Schmidt, tutti impegnati a garantire che “Task” raggiunga gli standard elevati che ci si aspetta da una produzione HBO.

Con l’arrivo di “Task”, gli appassionati di crime drama possono aspettarsi una serie ricca di suspense e colpi di scena, che esplora le complessità della giustizia e della moralità in un contesto urbano. La data di uscita è attesa con grande interesse, e il teaser trailer ha già suscitato l’attenzione di molti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!