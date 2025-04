Taron Egerton protagonista della nuova serie poliziesca Smoke su Apple TV+

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Taron Egerton, noto per il suo ruolo in Carry On, si prepara a tornare sul piccolo schermo con una nuova serie che promette di catturare l’attenzione degli spettatori. Smoke, il titolo della serie, sarà disponibile su Apple TV+ e rappresenta un passaggio significativo per l’attore, che si sposta dal cinema alla televisione. La serie, creata dal celebre scrittore Dennis Lehane, si ispira a eventi reali e si preannuncia come un thriller avvincente.

La trama di smoke

Smoke segue le vicende della detective Michell Calderon, interpretata da Jurnee Smollett, che si trova a dover affrontare un caso complesso e inquietante. Insieme all’enigmatico investigatore di incendi dolosi Dave Gudsen, interpretato da Taron Egerton, la detective si imbarca in un’indagine per catturare due piromani seriali. La serie si distingue per la sua capacità di intrecciare elementi di suspense con una narrazione profonda, esplorando le sfide personali e professionali dei protagonisti.

Il personaggio di Calderon è descritto come tormentato, il che aggiunge una dimensione emotiva alla storia, mentre Gudsen, con il suo misterioso passato, rappresenta un alleato cruciale nella caccia ai criminali. La serie non solo si concentra sull’azione, ma offre anche uno sguardo approfondito sulle vite dei suoi personaggi, rendendo la trama ancora più coinvolgente.

Dettagli sulla produzione e il cast

Smoke è composta da nove episodi, con il debutto previsto per venerdì 27 giugno. In questa data, Apple TV+ rilascerà i primi due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni venerdì fino al gran finale dell’8 agosto. La serie è prodotta da Egerton stesso, il che sottolinea il suo impegno e la sua fiducia nel progetto.

Il cast di Smoke è di alto profilo e include attori di grande talento come Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, Anna Chlumsky, Adina Porter, Greg Kinnear e John Leguizamo. La presenza di nomi noti, tra cui candidati e vincitori di premi prestigiosi come Emmy e Oscar, aggiunge ulteriore valore alla serie e promette performance di alto livello.

Ispirazione e regia

La serie trae ispirazione dall’acclamato podcast Firebug, condotto dal premio Oscar Kary Antholis, che funge da produttore esecutivo per Crime Story Media. Questa connessione con un formato narrativo già apprezzato dal pubblico potrebbe contribuire a creare un forte interesse attorno a Smoke. I registi Kari Skogland e Jim McKay apportano la loro esperienza e visione artistica, promettendo una realizzazione di alta qualità.

Con l’arrivo di questa nuova serie, Taron Egerton e il suo team stanno per intraprendere un viaggio che potrebbe rivelarsi molto interessante per gli appassionati di thriller e polizieschi.

