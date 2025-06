Taron Egerton: possibile ingresso nel mondo dei cinecomic dopo Carry-On

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Taron Egerton, noto per le sue interpretazioni di successo, ha recentemente parlato della sua carriera e delle sue aspirazioni future in un’intervista con Movieplayer. L’attore, che ha recitato nel nuovo film di Jaume Collet-Serra, Carry-On, ha rivelato di essere aperto all’idea di interpretare un villain in un cinecomic, nonostante le sue riserve riguardo agli impegni a lungo termine richiesti da tali progetti.

L’interesse di Taron Egerton per i cinecomic

Durante l’intervista, Taron Egerton ha espresso il suo apprezzamento per i film tratti dai fumetti, in particolare quelli della Marvel. “Quei film mi piacciono davvero”, ha dichiarato, sottolineando come alcuni di essi siano considerati opere di grande qualità. Egerton ha anche menzionato la sua lotta personale con la sindrome dell’impostore, che lo porta a sentirsi come se ogni nuovo progetto potesse essere l’ultimo della sua carriera. Questo sentimento di incertezza non sembra però fermarlo dall’esplorare nuove opportunità.

L’attore ha ammesso di essere intrigato dall’idea di cimentarsi in un cinecomic, ma ha anche evidenziato una certa riluttanza nei confronti dei piccoli contratti a lungo termine che spesso accompagnano questi film. “La cosa che può essere complicata per me è che si tratta di un multi-film e questo mi attira meno”, ha spiegato. Tuttavia, ha aggiunto che l’idea di intraprendere un percorso nuovo e diverso è “divertentissima”.

La carriera di Taron Egerton

Taron Egerton ha guadagnato fama internazionale grazie al suo ruolo di Gary Unwin nella saga di Kingsman, che ha messo in luce il suo talento e la sua versatilità come attore. La sua interpretazione di Elton John nel biopic Rocketman, uscito nel 2019, ha ricevuto ampi consensi dalla critica e gli ha valso un Golden Globe. Questo riconoscimento ha ulteriormente consolidato la sua posizione nell’industria cinematografica.

Oltre a Kingsman e Rocketman, Egerton ha interpretato Robin Hood nella pellicola di Otto Bathurst, dimostrando la sua capacità di adattarsi a ruoli diversi e impegnativi. Recentemente, ha recitato nel film Carry-On, diretto da Jaume Collet-Serra e disponibile su Netflix dal mese di dicembre. In questo progetto, Egerton condivide il set con attori come Sofia Carson, Danielle Deadwyler e Jason Bateman. Carry-On, prodotto da DreamWorks, ha ricevuto un’accoglienza positiva da parte della critica durante il periodo natalizio, contribuendo a mantenere alta l’attenzione su Egerton e le sue future scelte professionali.

Prospettive future per Taron Egerton

Con una carriera già ricca di successi, Taron Egerton continua a esplorare nuove possibilità nel mondo del cinema. La sua apertura verso il genere dei cinecomic potrebbe segnare un’evoluzione interessante nel suo percorso artistico. Sebbene sia consapevole delle sfide legate a un impegno a lungo termine, l’attore sembra pronto a valutare opportunità che possano arricchire la sua esperienza professionale.

In un’epoca in cui i film tratti dai fumetti dominano il panorama cinematografico, la potenziale partecipazione di Taron Egerton a un progetto di questo tipo potrebbe rappresentare un ulteriore passo nella sua carriera. Con il suo talento e la sua versatilità, Egerton potrebbe portare sul grande schermo un villain memorabile, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua già impressionante filmografia.

