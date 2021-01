Il progetto che vede coinvolti Taron Egerton e Paul Walter Hauser riunisce il regista Michaël Roskam e lo scrittore Dennis Lehane, che nel 2014 avevano collaborato a “The Drop” con Tom Hardy.

Taron Egerton e Paul Walter Hauser compagni di cella

Taron Egerton e Paul Walter Hauser si caleranno nella parte di due prigionieri per Apple che propone la serie “In With the Devil”. A dirigere lo show è stato chiamato Michaël Roskam (“Bullhead”) da una sceneggiatura di Dennis Lehane (“Mystic River”). Roskam e Lehane hanno già collaborato nel film “The Drop” del 2014 con Tom Hardy.

Pare che la serie sia limitata a sei episodi e sarà basata sul libro del 2010 di James Keene e Hillel Levin “In With The Devil: A Fallen Hero, A Serial Killer and A Dangerous Bargain for Redemption”, che racconta la storia di come a Keene sia stata offerta la libertà dalla prigione a una sola condizione: convincere il suo compagno di cella, sospettato serial killer, a confessare i suoi delitti.

“In With the Devil” esplorerà l’intima relazione tra i due prigionieri, così come gli intricati percorsi che le persone affrontano per cercare la redenzione. Ma la vera assoluzione dalle proprie colpe è davvero possibile?

James Keene: da promessa nel mondo del calcio a prigioniero

Taron Egerton interpreterà Keene, mentre Hauser è in trattativa per interpretare il sospetto assassino.

Keene, figlio di un poliziotto di Chicago, pronto per una carriera calcistica professionale, si ritrova nei guai con la legge e viene condannato a circa dieci anni di prigione senza possibilità di libertà condizionale. Il pubblico ministero gli propone un accordo unico: portare alla confessione un uomo di nome Larry Hall, per il quale si sta preparando l’appello, incolpato di aver rapito e ucciso un’adolescente in cambio della scarcerazione.

Su di Hall pesa il sospetto dell’omicidio di 20 donne, quindi, invece di rischiare che possa tornare di nuovo per le strade come un uomo libero, il PM promette a Keene di commutare la sua pena. L’uomo dovrà fare amicizia con il serial killer, suo compagno di cella, con l’obiettivo di farlo confessare per gli omicidi commessi.

Bradley Thomas, Dan Friedkin e Ryan Friedkin di Imperative Entertainment saranno i produttori esecutivi insieme ad Alexandra Milchan e Scott Lambert di Emjag Productions, Richard Plepler di Eden Productions e l’ex dirigente della HBO Kary Antholis, così come Egerton, Roskam, Lehane e Keene.

Apple Studios produrrà l’adattamento dell’avvincente libro di memorie di Keene, che dovrebbe essere girato a New Orleans.

In With the Devil: un libro appetibile

“In With the Devil” è stato originariamente scelto una decina di anni fa dalla compagnia di Brad Pitt, Plan B, prima che Imperative Entertainment prendesse possesso del libro.

Egerton è meglio conosciuto per aver interpretato i film di “Kingsman”, oltre ad aver vinto l’anno scorso un Golden Globe per la sua vivace interpretazione di Elton John in “Rocketman”.

Invece, Hauser è noto per il suo ruolo da protagonista in “Richard Jewell” di Clint Eastwood, così come attore non protagonista in “I, Tonya” e “BlacKkKlansman”. Lo vedremo presto al fianco di Emma Stone in “Cruella”, mentre Egerton reciterà in “Tetris”, film originale Apple, del produttore Matthew Vaughn.

Giulia Cirenei

26/01/2021