Tapirulàn: terminate le riprese del film diretto da Claudia Gerini

Sono terminate a Roma le riprese di “Tapirulàn”, esordio alla regia di Claudia Gerini, che del film è anche protagonista, nei panni di Emma, councelor che lavora dalla propria abitazione correndo incessantemente su un tapis roulant.

La storia e le parole di Claudia Gerini

Cludia Gerini dirige se stessa in “Tapirulàn”, in cui interpreta una donna dalla vita tormentata, Emma, che mentre fa counseling online, corre ininterrottamente sul suo tapis roulant. La donna, nonostante un lavoro che la soddisfi, si tiene in un equilibrio precario, che crolla fragorosamente quando nelle sua vita irrompe sua sorella, dopo decenni di silenzio. La donna e la sua richiesta fanno ripiombare Emma in un passato dal quale era sempre voluta fuggire, ma stavolta non basterà correre sul tapis roulant per allontanare dalla mente i dolorosi ricordi. E’ arrivata una resa dei conti che non si può più rimandare.

“Ho finito le riprese. Sono grata a tutti i componenti della mia fantastica troupe! È stato entusiasmante e impegnativo ma fare la regista mi è piaciuto tanto, tantissimo. Ho provato la sensazione di (ri)creare la vita, riempiendola di emozione e sentimento. Ho amato tutti i miei attori, generosi e sensibili, mi hanno dato la benzina per far funzionare il motore”, le parole dell’attrice/regista.

Tapirulàn: cast e crew

Nel cast, oltre alla Gerini: Claudia Vismara, Stefano Pesce, Maurizio Lombardi, Corrado Fortuna, Clotilde Sabatino, Daniela Virgilio, Lia Grieco, Fabio Morici, Anita Kravos, Marcello Mazzarella e Antonio Ferrante.

Il film è prodotto da Stefano Bethlen per Milano Talent Factory in associazione con Claudia Gerini per Attitude e Antonio Baiocco per Big Tree Movie Entertainment, e in associazione con Christian Candela per Identivisuals e Roberto Righi per ML. Il soggetto è di Antonio Baiocco e Fabio Morici, la sceneggiatura di Antonio Baiocco e Fabio Morici con la collaborazione di Claudia Gerini. Il produttore creativo del progetto è Fabio Guaglione, mentre lo story editor è Luca Speranzoni. I Main partner sono Buddy Bank, Identivisuals e Tecnobody, con la collaborazione di Chateau d’Ax.

Maria Grazia Bosu

15/11/2021