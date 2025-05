Tale e Quale Show: Carlo Conti svela la giuria della quindicesima edizione in arrivo a settembre 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La celebre trasmissione di Rai 1, Tale e Quale Show, è pronta a tornare sul piccolo schermo con la sua quindicesima edizione, prevista per settembre 2025. Carlo Conti, conduttore del programma, ha rivelato i nomi dei membri della giuria durante un evento al Festival della Tv di Dogliani. Questo show, che ha conquistato il pubblico sin dal suo debutto nel 2012, continua a mantenere alta l’attenzione grazie a format coinvolgenti e a un cast sempre rinnovato.

Il ritorno di Tale e Quale Show

Tale e Quale Show ha fatto il suo esordio nel 2012 su Rai 1, diventando rapidamente un appuntamento fisso per gli spettatori. La trasmissione ha saputo attrarre un vasto pubblico grazie alla sua formula che combina intrattenimento e talento, permettendo ai concorrenti di esibirsi in performance di imitazione di artisti famosi. La quindicesima edizione, che andrà in onda a partire da settembre 2025, promette di mantenere viva questa tradizione di successo. Carlo Conti, che ha guidato il programma fin dall’inizio, si prepara a tornare anche al Festival di Sanremo, dove ha già iniziato a ricevere i brani per la kermesse musicale. La Rai ha ottenuto i diritti esclusivi per il Festival della Canzone Italiana per i prossimi tre anni, consolidando ulteriormente la sua posizione nel panorama televisivo italiano.

La giuria della nuova edizione

Durante il Festival della Tv di Dogliani, Carlo Conti ha svelato i nomi dei giurati che faranno parte della nuova edizione di Tale e Quale Show. La giuria sarà composta da volti noti del mondo dello spettacolo: Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo, attualmente al centro dell’attenzione per i preparativi del suo matrimonio con un giovane compagno turco, porterà la sua esperienza e il suo carisma nel ruolo di giurato. Sebbene il cast ufficiale dei concorrenti non sia ancora stato reso noto, ci sono già diverse personalità che si sono candidate per partecipare, tra cui Pamela Petrarolo, nota per la sua partecipazione a reality show.

Possibili concorrenti e anticipazioni

Il cast di Tale e Quale Show è ancora in fase di definizione, ma si vocifera che alcuni nomi già noti al pubblico potrebbero tornare in questa edizione. Tra i potenziali concorrenti ci sono Katia Ricciarelli e Federico Fashion Style, che erano stati considerati per le edizioni passate ma non erano stati scelti all’ultimo momento. Altri nomi che circolano includono Patrizia Pellegrino, Adriana Volpe, Manila Nazzaro e Clarissa Selassié. Anche Shaila Gatta potrebbe avere un ruolo, secondo le indiscrezioni diffuse da Deianira Marzano. Con un mix di nuovi volti e ritorni di ex concorrenti, la quindicesima edizione di Tale e Quale Show si preannuncia ricca di sorprese e momenti emozionanti per il pubblico.

