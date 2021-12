Sylvester Stallone per la prima volta protagonista di una serie tv

Sylvester Stallone, nonostante sia una stella nel firmamento di Hollywood, da quando “Rocky” ha vinto come miglior film agli Oscar nel 1977, non ha mai avuto, fino a ora, un ruolo da protagonista in una serie televisiva. Secondo quanto riportato da Deadline, l’attore ricoprirà il ruolo di Sal, protagonista di “Kansas City”, una nuova serie drammatica per Paramount+, realizzata dal regista di “Hell or High Water” Taylor Sheridan e dal creatore di “Boardwalk Empire” Terence Winter.

Sylvester Stallone protagonista della serie “Kansas City” di Taylor Sheridan per Paramount+

La serie segue le vicende del mafioso italiano Sal, interpretato appunto da Stallone, costretto a trasferirsi a Kansas City, in Missouri, dove dovrà rimettere in piedi gli affari della sua famiglia mafiosa. Sal scoprirà una serie di personaggi sorprendenti che lo seguiranno nell’impresa, lasciando il segno nella tranquilla cittadina del Midwest.

La serie vedrà per la prima volta Sylvester Stallone impegnato per un lungo periodo in tv, dopo aver preso parte a spettacoli come “Police Story” e “This Is Us”, “Saturday Night Live” e “The Muppet Show”.

Kansas City è anche il primo progetto di Stallone con Sheridan, che attualmente domina il mercato dei show drama televisivi con spettacoli come Mayor of Kingstown, Yellowstone, e il suo prossimo spin-off, Yellowstone: 1883.

David Glasser, CEO di 101 Studios ha dichiarato:

“Taylor è un creatore prolifico grazie ai personaggi multi-dimensionali che crea e ai mondi complessi che costruisce, Avere Sylvester che interpreta uno di questi personaggi è un vero privilegio. Abbiamo inoltre Terence, responsabile degli show più coinvolgenti e profondamente rispettati dalla storia televisiva, che produce il progetto con noi.” Siamo entusiasti della collaborazione con ViacomCBS che ci ha aiutato a raccontare questa storia”.

Il progetto più recente di Sheridan con Paramount+, “Mayor of Kingstown” con Jeremy Renner, ha debuttato con la loro più grande premiere fino ad oggi dal rebranding dal nome CBS All Access, e ha già superato il successo di “Yellowstone” sulla piattaforma. Sarà il produttore di “Kansas City” insieme a Winter e Stallone, oltre a Glasser, Ron Burkle e Bob Yari dei 101 Studios. Al momento non esiste una data di uscita per Kansas City.

Michela De Paolis

07/12/2021