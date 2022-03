Sydney Sweeney con Dakota Johnson in “Madame Web”

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, l’attrice di “Euphoria” Sidney Sweeney sarà coprotagonista del film Marvel/Sony con Dakota Johnson dal titolo “Madame Web”.

Sidney Sweeney nell’universo Marvel

Sembra essere il periodo d’oro di Sidney Sweeney, almeno per quel che concerne la sua carriera. L’attrice di “The White Lotus” ed “Euphoria” della HBO, si accinge infatti a entrare nell’Universo della Marvel di Sony, con “Madame Web”, in cui reciterà accanto a Dakota Johnson. Dietro la macchina da presa troviamo SJ Clarkson che dirigerà da una sceneggiatura realizzata da Matt Sazama e Burk Sharpless, con Kerem Sanga che ha anche scritto una bozza precedente.

Madame Web è raffigurata nei fumetti come una donna anziana con miastenia grave, ossia una malattia che indebolisce in maniera rovinosa, tanto da essere collegata per sostenersi a un sistema di supporto simile a una ragnatela. A causa della sua età e delle sue condizioni mediche, Madame Web non ha mai combattuto attivamente contro i cattivi. Secondo gli addetti ai lavori i poteri sensoriali psichici di questo personaggio fanno di lei una sorta di versione Sony di Doctor Strange. Non si sa chi interpreterà Sweeney nel film.

I nuovi progetti sembrano evidenziare anco di più i successi della Sony che, ricordiamo, con “Venom – La furia di Carnage” ha guadagnato oltre $ 500 milioni in tutto il mondo, mentre “Spider-Man: No Way Home” è stato il film più importante del 2021 con $ 1,85 miliardi di vendite mondiali.

Un astro nascente

Sidney Sweeney, che ricopre il ruolo di Cassie Howard in “Euphoria”, una delle serie più apprezzate degli ultimi tempi (seconda in HBO solo a “Game of Thrones”), è uno degli astri nascenti di questo periodo. Secondo alcune fonti, l’attrice nelle ultime settimane avrebbe ricevuto diverse notizie, ma l’opportunità di unirsi a Dakota Johnson nel primo film incentrato sulle donne nell’universo Marvel era troppo bella per lasciarsela sfuggire.

Sweeney ha inoltre preso parte alla serie “White Lotus” e ha avuto ruoli da protagonista in “The Voyeurs” per Amazon e “Nocturne” di Blumhouse. Attualmente sta girando l’inno nazionale di Tony Tost, interpretato anche da Simon Rex e Halsey.

È rappresentata da Paradigm e Hansen Jacobson Teller.

Roberta Rosella

17/03/2022