Sydney Chandler pronta a interpretare Wendy in “Alien: Pianeta Terra”, il prequel della saga di Ridley Scott

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Sydney Chandler, giovane attrice con una forte passione per la fantascienza, si prepara a debuttare nel mondo del piccolo schermo con il suo ruolo in “Alien: Pianeta Terra“. Questa nuova serie, scritta da Noah Hawley e ambientata nel celebre universo creato da Ridley Scott, rappresenta un’opportunità unica per Chandler, che ha sempre sognato di lavorare in un progetto di questo genere. La serie si colloca come un prequel della storica saga cinematografica, promettendo di esplorare nuovi orizzonti narrativi e tematici.

La passione di Sydney per la fantascienza

Fin da giovane, Sydney Chandler ha nutrito un forte interesse per il genere fantascientifico. Cresciuta in una famiglia di artisti, con il padre Kyle Chandler noto per i suoi ruoli in “Friday Night Lights” e “Ultime dal cielo“, l’attrice ha sempre cercato di seguire le sue passioni. Quando ha ricevuto la sceneggiatura di “Alien: Pianeta Terra“, non ha esitato a cogliere l’occasione. Tuttavia, ha voluto chiarire che il suo personaggio, Wendy, non deve essere paragonato a Ripley, l’iconica protagonista interpretata da Sigourney Weaver. “Non voglio nemmeno provare a paragonare il mio personaggio a Ripley. È semplicemente impossibile. Ma spero che le persone apprezzino Wendy quanto me”, ha dichiarato Sydney, evidenziando la sua volontà di dare vita a un personaggio unico e originale.

La ricerca del ruolo di Wendy

Per ottenere il ruolo di Wendy, Sydney Chandler ha fatto un passo audace. Dopo aver letto la sceneggiatura in un’unica notte, ha contattato il suo agente per scoprire dove si trovasse Noah Hawley, il creatore della serie, in Canada. Durante le riprese di “Fargo“, Chandler ha organizzato un incontro con Hawley per discutere del progetto. “Ho chiamato il mio agente e gli ho chiesto dove fosse Noah in Canada e se ci fosse qualche possibilità di invitarlo a cena per parlargli della serie. Noah, per qualche motivo, ha detto sì. Abbiamo parlato a lungo di trama e personaggi, e del motivo per cui mi sentivo così attratta da Wendy“, ha raccontato l’attrice, sottolineando l’importanza di quel colloquio per la sua carriera.

Il personaggio di Wendy e l’ambientazione della serie

“Alien: Pianeta Terra” è ambientato nel 2120, un periodo che precede di pochi anni il lancio della navicella Nostromo, protagonista del film originale del 1979. La trama si sviluppa in un mondo futuristico caratterizzato dalla presenza di robot umanoidi e cyborg. Wendy, il personaggio interpretato da Sydney, è un ibrido: un robot dotato di coscienza umana, con il cervello di una bambina all’interno di un corpo meccanico. La serie esplora un futuro in cui cinque corporazioni dominano il mondo, e Prodigy detiene i diritti sugli ibridi come Wendy. Noah Hawley immagina una Terra in cui le aziende hanno preso il sopravvento sulle democrazie, creando un clima di competizione tecnologica e di crescente calore e umidità.

La lotta di Wendy e l’incontro con il Xenomorfo

Nel corso della serie, Wendy si unisce ad altri ibridi nella lotta contro le ingiustizie del suo mondo. La trama si infittisce quando la giovane protagonista indaga su un incidente che coinvolge la navicella Weyland-Yutani, schiantatasi su Prodigy City. Durante le sue indagini, Wendy si trova a fronteggiare un Xenomorfo, una delle creature più temute dell’universo di “Alien“. Per prepararsi a interpretare questo complesso personaggio, Sydney Chandler ha lavorato non solo sulla sua fisicità, ma anche sulla mentalità infantile, cercando di catturare la spontaneità e l’istinto tipici dei bambini. La sua dedizione e il suo impegno promettono di portare un nuovo livello di profondità e autenticità al ruolo di Wendy, rendendo la serie ancora più attesa dai fan del franchise.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!