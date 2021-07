Sweet Tooth’ è stato rinnovato per la seconda stagione su Netflix

Netflix ha confermato che “Sweet Tooth” avrà una seconda stagione. Le avventure di Gus e Big Man continueranno

Sweet Tooth: la storia e il cast

Sweet Tooth is officially coming back for Season 2!! pic.twitter.com/iVQ7QenxoF — Netflix (@netflix) July 29, 2021

Finalmente Sweet Tooth avrà un seguito. Con un annuncio su Twitter potremo scoprire cosa succede nelle continue avventure di Gus, Tommy Jepperd, Aimee, Wendy, Bobby e altri dei nostri personaggi preferiti perché Netflix ha deciso che la seconda stagione ci sarà.

Basato sulla serie di graphic novel di Jeff Lemire, “Sweet Tooth” racconta la storia di un mondo post-apocalittico colpito da uno strano e mortale virus. Accanto a ciò, stanno nascendo bambini ibridi per metà umani e per metà animali, un fenomeno guardato con sospetto e in alcuni casi persecuzione poiché si presume che gli ibridi siano la causa della pandemia, se non una conseguenza. Il cast della serie vede tra gli attori Christian Convery, Nonso Anozie, Naledi Murray, Adeel Akhtar, Aliza Vellani, Stefania LaVie, Dania Ramirez, Neil Sandilands e Will Forte, mentre James Brolin è il narratore. Jim Mickle è showrunner e produttore esecutivo insieme a Susan Downey e Robert Downey Jr., Amanda Burrell, Linda Moran e Beth Schwartz.

La lista dei desideri di Convery e Anozie

In un’intervista con Collider, le star Convery e Anozie hanno postato le loro personali liste dei desideri per la seconda stagione, prima che lo spettacolo venisse ripreso. “Nella mia testa, basandomi su alcune parti del fumetto e sulla mia immaginazione, quello che direi è che Aimee e Jepperd vanno a salvare gli ibridi insieme. Salvano anche il dottor Singh e sua moglie, Rani. E poi, insieme , abbattono Abbot e poi vanno a cercare Birdie, e poi forse incontrano un nuovo nemico”, ha detto Convery. Nel frattempo, Anozie è stato felice di basarsi sul discorso del suo co-protagonista: “Immagino che Jepperd sia davvero incazzato e voglia tornare dal generale Abbot e liberare questi bambini. Si spera che avremo una seconda stagione da Netflix e ci sposteremo in quel tipo di modalità narrativa in cui quella storia viene raccontata”.

La stagione 2 di “Sweet Tooth” non ha attualmente una data per la prima, ma è possibile guardare la prima stagione su Netflix.

