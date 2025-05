Sviluppo dello spin-off di WandaVision: T’Nia Miller nel cast di Vision per Disney+

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo delle serie Marvel continua a espandersi con lo sviluppo di Vision, il nuovo spin-off di WandaVision. Questa attesa produzione, destinata a Disney+, ha già trovato la sua protagonista, T’Nia Miller, nota per le sue interpretazioni in produzioni di successo come La caduta della casa degli Usher. L’attrice avrà un ruolo centrale accanto a Paul Bettany, che riprenderà il suo iconico personaggio del Marvel Cinematic Universe .

T’Nia Miller e il suo ruolo in Vision

Secondo quanto riportato da Deadline, T’Nia Miller interpreterà un personaggio di grande importanza nella serie Vision. Le voci più accreditate suggeriscono che Miller darà vita a Jocasta, un’androide creata da Ultron, il quale ha un legame profondo con la vendetta. Jocasta, nei fumetti, è stata progettata per essere la sposa di Ultron, ma nel corso della sua storia si unisce agli Avengers, rivelando una complessità che la rende un personaggio affascinante e intrigante. La serie si concentrerà su Visione, interpretato da Bettany, che si trova a dover riacquistare la memoria e la sua umanità dopo gli eventi di WandaVision.

Il cast e i ritorni nel Marvel Cinematic Universe

Vision non sarà solo un progetto che esplora la storia di Visione e Jocasta, ma porterà con sé anche volti noti del MCU. Oltre a Paul Bettany e T’Nia Miller, il cast includerà James Spader, che riprenderà il suo ruolo di Ultron, e Todd Stashwick, insieme a Ruaridh Mollica. Inoltre, Faran Tahir tornerà nel ruolo di Raza, un personaggio già visto nel primo Iron Man. Questo ritorno di personaggi familiari promette di arricchire ulteriormente la trama, collegando le diverse narrazioni del Marvel Cinematic Universe.

La continuità di WandaVision e le nuove produzioni Marvel

Vision rappresenta il secondo spin-off di WandaVision, seguendo Agatha All Along. La serie si colloca in un periodo successivo agli eventi di WandaVision, continuando a esplorare le complesse dinamiche tra i personaggi e le loro evoluzioni. Le produzioni di Marvel Television per Disney+ non si fermano qui; attualmente sono in corso le riprese della seconda stagione di Daredevil: Rinascita a New York, un altro progetto molto atteso dai fan.

T’Nia Miller: carriera e precedenti successi

T’Nia Miller ha guadagnato notorietà grazie a ruoli significativi in produzioni di successo. Oltre a La caduta della casa degli Usher, ha recitato in The Haunting of Bly Manor e ha avuto un ruolo ricorrente in Fondazione, la serie di Apple TV+. La sua versatilità e il suo talento l’hanno resa una scelta ideale per il ruolo di Jocasta, un personaggio che richiede una forte presenza scenica e una profonda comprensione delle sfide emotive.

Con Vision, Marvel continua a dimostrare la sua capacità di espandere l’universo narrativo, portando sullo schermo storie avvincenti e personaggi complessi. I fan possono aspettarsi un mix di azione, dramma e colpi di scena, mentre la serie si prepara a debuttare su Disney+.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!