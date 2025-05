Sveva Sagramola: viaggi, maternità e la trasformazione della divulgazione ambientale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Sveva Sagramola, volto noto di Geo su Rai3, ha vissuto una vita ricca di avventure e scoperte. Da oltre ventisette anni, il suo programma accompagna gli spettatori in un viaggio attraverso luoghi affascinanti e storie uniche. Tuttavia, la sua vita ha subito una svolta significativa quindici anni fa, quando è diventata madre. In questo articolo, esploreremo il percorso di Sveva, le sue esperienze di viaggio e il suo impegno nella divulgazione ambientale.

I viaggi e le avventure di Sveva Sagramola

Sveva Sagramola ha attraversato deserti e oceani, scoprendo isole remote e incontrando culture diverse. Tra i suoi ricordi più vividi, ci sono i viaggi in Africa, dove ha visitato luoghi iconici come Timbuctù e il deserto del Sahara. “Ho visto tantissimi posti meravigliosi”, ha dichiarato in un’intervista, sottolineando l’importanza di queste esperienze nella sua vita. I suoi racconti sono pieni di incontri straordinari, come quello con “due vecchietti che vivevano soli su un’isola”, che rappresentano la bellezza e la solitudine di alcuni angoli del mondo.

La sua passione per la natura e la cultura l’ha portata a esplorare anche il Burkina Faso e il Togo, dove ha viaggiato con i nomadi. Queste esperienze non solo hanno arricchito il suo bagaglio culturale, ma hanno anche influenzato il suo approccio alla divulgazione ambientale. Con Geo, ha avuto l’opportunità di condividere queste storie con un vasto pubblico, contribuendo a sensibilizzare le persone sull’importanza della conservazione del nostro pianeta.

La maternità e la trasformazione personale

La vita di Sveva ha subito una trasformazione profonda quando è diventata madre a 45 anni. Questo cambiamento ha segnato un nuovo capitolo della sua esistenza, portandola a riflettere su se stessa e sul suo ruolo nel mondo. “Sono un’altra donna. L’amore ti fa fare cose che non ti aspetti”, ha affermato, evidenziando come la maternità abbia influenzato la sua visione della vita.

Crescere Petra, sua figlia, è stato un viaggio unico, descritto da Sveva come “una specie di miracolo”. Nonostante le paure iniziali legate alla possibilità di non diventare madre, l’incontro con il marito ha cambiato radicalmente la sua prospettiva. “Avevo una grande paura dell’abbandono”, ha rivelato, sottolineando come la stabilità e la lealtà del suo compagno l’abbiano aiutata a superare le sue ansie.

Oggi, con Petra che ha 15 anni, Sveva guarda indietro con una dolce malinconia. Ha recentemente pubblicato il suo primo libro illustrato, “Storia di Topino”, un’opera che segna la chiusura del suo rapporto con l’infanzia della figlia. “L’infanzia di Petra è stata tra le più belle epoche per me”, ha spiegato, evidenziando l’importanza di questo periodo nella sua vita.

L’impegno nella divulgazione ambientale

Sveva Sagramola ha saputo adattarsi ai cambiamenti del mondo della divulgazione ambientale, accompagnando l’evoluzione del programma Geo. Inizialmente focalizzata sulle meraviglie del nostro pianeta, ha visto emergere la tematica ambientale come una priorità. “Mi sono trovata a fare qualcosa che mi ha dato molto senso: aiutare le persone a essere consapevoli”, ha affermato, sottolineando l’importanza di puntare sulle soluzioni piuttosto che sul catastrofismo.

Nel corso degli anni, Sveva ha ricevuto riconoscimenti significativi per il suo lavoro, tra cui il titolo di Cavaliere al Merito conferitole da Giorgio Napolitano. Questo riconoscimento è stato per lei un momento di grande emozione, come ha raccontato: “Quando me lo dissero, caddi dal divano”. Inoltre, ha completato una laurea in antropologia culturale nel 2008, grazie al supporto del marito, che l’ha incoraggiata a portare a termine il suo percorso accademico.

Oggi, Sveva Sagramola è spesso paragonata a Licia Colò, una pioniera nella divulgazione ambientale. “Licia è stata una antesignana”, ha commentato, riconoscendo il suo contributo nel campo. Nonostante le somiglianze, Sveva si distingue per il suo approccio antropologico, che arricchisce il suo racconto e offre una prospettiva unica sulla relazione tra uomo e natura.

