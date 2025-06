Svelati i dettagli della seconda stagione di Mercoledì: cast, trama e novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie “Mercoledì“, che ha conquistato il pubblico con il suo mix di umorismo nero e mistero, si prepara a tornare con una seconda stagione ricca di sorprese. Durante l’evento TUDUM tenutosi a Los Angeles, Netflix ha rivelato il cast ufficiale e ha mostrato un video esclusivo con i primi sei minuti della nuova stagione, accendendo l’entusiasmo dei fan.

I nuovi nemici di Mercoledì

Nella seconda stagione, Jenna Ortega riprende il suo iconico ruolo di Mercoledì Addams, che si troverà ad affrontare nuovi e temibili antagonisti. Tra questi, spicca il personaggio interpretato da Haley Joel Osment, un serial killer noto come “Kansas City Bagper“. Questo inquietante personaggio avrà un ruolo centrale nella trama, poiché terrà prigioniera Mercoledì in una cantina, ossessionato dalla sua collezione di bambole di porcellana. Le prime scene mostrano Mercoledì esprimere il suo disappunto per la situazione, con una battuta che sottolinea il suo spirito indomito: “Sono legata nella cantina di un serial killer. Chi ha detto che gli incubi non si avverano?”. Questo incipit promette di dare il via a una stagione ricca di tensione e suspense.

Tematiche e atmosfere della nuova stagione

Le anticipazioni sulla trama di “Mercoledì 2” suggeriscono un cambiamento significativo nel tono della serie. Gli episodi saranno caratterizzati da un’atmosfera ancora più cupa e horror, in linea con le aspettative dei fan. Mercoledì non solo dovrà affrontare il serial killer, ma anche nuove sfide all’interno della Nevermore Academy, dove un misterioso stalker inizia a perseguitarla con messaggi minacciosi. Questo elemento aggiuntivo di tensione si intreccerà con il percorso di crescita del personaggio, che esplorerà temi di paura e resilienza. Inoltre, è stato rivelato che uno degli episodi sarà dedicato al sottogenere slasher dell’horror, promettendo di portare la serie in territori ancora più audaci.

Il cast e la produzione della seconda stagione

Le riprese della seconda stagione di “Mercoledì” si sono svolte in Irlanda, con Tim Burton nuovamente alla regia di quattro episodi. Il team creativo, guidato da Alfred Gough e Miles Millar, ha lavorato per mantenere l’essenza distintiva della serie, pur introducendo nuovi elementi visivi e narrativi. Il cast principale vede il ritorno di Jenna Ortega nei panni di Mercoledì, affiancata da attori di spicco come Catherine Zeta-Jones , Luis Guzmán , Isaac Ordonez e Fred Armisen . Tra le nuove aggiunte ci sono Steve Buscemi nel ruolo di Barry Dort, il nuovo preside della Nevermore Academy, e Billie Piper, insieme a Evie Templeton, Owen Painter e Noah Taylor.

Le guest star e le date di uscita

La seconda stagione di “Mercoledì” si arricchisce di un cast di guest star di alto profilo, tra cui Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Heather Matarazzo, Haley Joel Osment e Joonas Suotamo. Un’altra sorpresa è l’apparizione di Lady Gaga, il cui ruolo rimane ancora avvolto nel mistero. La nuova stagione sarà divisa in due parti: la prima sarà disponibile su Netflix il 6 agosto, mentre la seconda parte sarà rilasciata il 3 settembre. Con queste premesse, i fan non vedono l’ora di scoprire cosa riserverà il futuro a Mercoledì e ai suoi compagni di avventure.

