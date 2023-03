Svelate le prime immagini dal set di The Well, il nuovo horror di Federico Zampaglione

Svelate le prime immagini dal set di The Well, il nuovo film horror diretto da Federico Zampaglione. Il regista, cantautore e sceneggiatore torna ancora una volta a dirigere un film horror, a tredici anni dal debutto con il primo film ovvero Shadow. Il film è prodotto da Iperuranio Film, con la sceneggiatura dello stesso Federico Zampaglione e di Stefano Masi.

Il film horror è attualmente in fase di riprese e per quattro settimane si svolgeranno nei dintorni di Roma. The Well, vede protagonista Lauren LaVera nel ruolo di Lisa Gray, l’attrice è nota soprattutto per il film campione d’incassi Terrifier 2. Completano il cast: Claudia Gerini, Giovanni Lombardo Radice, Linda Zampaglione, Jonathan Dylan King, Lorenzo Renzi, Taylor Zaudtke, Gianluigi Calvani e Yassine Fadel.

Questa la trama del film:

“Lisa Gray è una restauratrice d’arte in erba che si reca in un piccolo villaggio italiano per riportare un dipinto medievale al suo antico splendore. Non sa che sta mettendo la sua vita in pericolo a causa di una maledizione e di un mostro nato dal mito e da un dolore brutale.”

Federico Zampaglione è noto soprattuto per essere l’interprete dei Tiromancino. Come accennato all’inizio dell’articolo, si tratta di una personalità poliedrica e oltre ad essere un grande cantautore è anche un grande regista. The Well è il suo quinto film da regista e potrebbe diventare la pellicola della sua consacrazione nel mondo dell’horror. Di norma l’horror è un genere cinematografico caratterizzato da personaggi immaginari e mostruosi, situazioni macabre, irrazionali o di origine soprannaturale e con atmosfere da brivido. L’autore del film ha rilasciato qualche tempo fa alcune considerazioni sul genere da lui scelto: