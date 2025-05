Susan Sarandon racconta la sua esperienza sul set di “Nemiche amiche” in un podcast

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’attrice e produttrice Susan Sarandon ha recentemente condiviso dettagli interessanti sulla sua esperienza nel film “Nemiche amiche“, diretto da Chris Columbus. Durante la sua partecipazione al podcast Podcrushed, Sarandon ha rivelato aneddoti significativi legati al suo ruolo di Jackie Harrison, una donna che affronta una diagnosi di cancro in fase terminale. Le sue parole offrono uno spaccato non solo della sua carriera, ma anche delle sfide personali affrontate durante le riprese.

L’impegno fisico di Susan Sarandon per il ruolo

Nel corso del podcast, Susan Sarandon ha parlato della preparazione fisica necessaria per interpretare Jackie Harrison. L’attrice ha rivelato di aver dovuto perdere una quantità considerevole di peso per calarsi nel personaggio. “Ho dovuto perdere così tanto peso che camminavo sempre nel mio trailer. E volevo perderlo prima di Natale, perché stavamo andando in Marocco e volevo poter mangiare”, ha confessato Sarandon. Questa dedizione al ruolo dimostra quanto l’attrice fosse impegnata a rendere il suo personaggio il più autentico possibile, affrontando una tematica delicata come quella del cancro.

I vantaggi di essere produttrice

Essere produttrice del film ha offerto a Sarandon l’opportunità di avere un controllo maggiore sulla produzione. Ha spiegato come questo le abbia permesso di pianificare le riprese in modo da poter godere delle festività natalizie senza preoccupazioni. “Questa è la cosa bella dell’essere la produttrice. Puoi programmare la tua morte… Quindi abbiamo girato [le scene finali] prima della pausa natalizia così che potessi mangiare durante il viaggio”, ha detto con un sorriso. Questa affermazione mette in luce non solo il suo senso dell’umorismo, ma anche la sua capacità di gestire le pressioni del lavoro con una pianificazione strategica.

La scelta di Chris Columbus e il messaggio del film

Susan Sarandon ha anche discusso della scelta di Chris Columbus come regista, sottolineando l’importanza di avere un regista che potesse creare un ambiente sicuro per i giovani attori. “Chris Columbus è arrivato, e lo volevo perché sapevo che sarebbe stato bravo con i bambini. E volevo che quei bambini si sentissero al sicuro”, ha affermato. Sarandon ha mantenuto i contatti con i giovani attori Jena Malone e Liam Aiken, dimostrando che i legami creati sul set possono durare nel tempo.

La trama di “Nemiche amiche” e il suo impatto

Uscito nelle sale nel 1998, “Nemiche amiche” racconta la storia di Jackie, interpretata da Sarandon, che scopre di avere un cancro e si avvicina alla nuova compagna dell’ex marito, Isabel, interpretata da Julia Roberts. Il film affronta temi complessi come la malattia, la perdita e l’amicizia, offrendo uno sguardo profondo sulle dinamiche familiari in situazioni di crisi. La sensibilità con cui il film tratta questi argomenti ha colpito il pubblico, rendendolo un’opera significativa nel panorama cinematografico degli anni ’90.

