Susan Sarandon, Bette Midler e Megan Mullally nei “I favolosi quattro”

Sembra raro che al giorno d’oggi otteniamo una commedia di medio livello, di benessere e a bassa posta in gioco. I film come Wine Country, Book Club o qualsiasi altra cosa di Nancy Meyers sembrano troppo lontani. Tuttavia, secondo Deadline, Susan Sarandon, Bette Midler e Megan Mullally dovrebbero recitare in una commedia su un matrimonio/un viaggio su strada intitolata “The Fabulous Four”, tradotto in italiano “I favolosi quattro”. Jocelyn Moorhouse (“The Dressmaker”) è attualmente incaricata di dirigere il progetto.

Susan Sarandon, Bette Midler e Megan Mullally… non è chiaro chi sia il quarto, ma che trio!

Il film segue una coppia di amici di sempre, interpretati da Sarandon e Mullally, mentre si recano a Key West per essere le damigelle d’onore della loro ragazza del college, interpretata da Midler, che si sposa con una cerimonia a sorpresa. Una volta che arrivano, le vecchie relazioni si riaccendono, le tensioni volano, il passato ritorna, le bevande si consumano e il romanticismo è nell’aria. Secondo quanto riferito, il film entrerà in pre-produzione a luglio e sarà girato ad Atlanta, in Georgia, e a Key West, in Florida, a settembre. Dato il titolo, sembra possibile che ci sia stato un quarto compagno nel loro gruppo di amici a cui è successo qualcosa di consequenziale.

La sceneggiatura originale è stata scritta da Jenna Milly e Ann Marie Allison, che hanno entrambe scritto la commedia indipendente Golden Arm, e Jocelyn Moorhouse. Il film sarà prodotto da Gabrielle Jerou-Tabak e prodotto da Richard Barton Lewis, entrambi produttori del film August Rush. Il film sarà lanciato per le vendite internazionali la prossima settimana al Festival di Cannes, sperando di attirare un pubblico maturo che ha bisogno di una buona commedia.

La vincitrice dell’Oscar Susan Sarandon è meglio conosciuta per i suoi ruoli iconici in film come “The Rocky Horror Picture Show”, “Thelma e Louise”, “Bull Durham”, e può essere vista nel prossimo “Blue Beetle”. Megan Mullally è meglio conosciuta per il suo lavoro vincitore di un Emmy in “Will & Grace”, così come per i ruoli in “Perché lui?” e “Parchi e Ricreazione”. Bette Midler è un’attrice vincitrice di un Emmy e nominata all’Oscar, nota per i suoi ruoli in “Hocus Pocus”, “The First Wives Club” e il remake di “The Stepford Wives”. Può essere vista nel prossimo “Hocus Pocus 2″ entro la fine dell’anno.

Jocelyn Moorhouse è una sceneggiatrice e regista australiana. “I favolosi quattro” non sarà la prima incursione di Moorhouse in progetti legati al matrimonio. Moorhouse è stata produttrice di Muriel’s Wedding, diretto da suo marito, PJ Hogan.

Al momento non è stata fissata una data di uscita per “I favolosi quattro”.

Mina Franza

12/05/2022