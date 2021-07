Surge: il primo trailer del thriller britannico con Ben Whishaw

Il primo trailer di “Surge” mostra Ben Whishaw che decide di vivere la sua vita più selvaggia. FilmRise distribuirà il thriller britannico on demand e nelle sale questo settembre.

Surge: il thriller diretto da Aneil Karia

FilmRise ha appena rilasciato un nuovo trailer di “Surge”, con protagonista Ben Whishaw. Il frenetico thriller proveniente dalla Gran Bretagna è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2020, dove Whishaw ha portato a casa il Premio Speciale della Giuria per il suo ruolo da protagonista. “Surge” racconta la storia di un uomo infelice con una vita banale che un giorno decide di vivere una nuova esistenza eccitante ma estremamente pericolosa. Il film sarà presentato in anteprima nelle sale e on demand il 24 settembre. Aneil Karia ha diretto il film da una sceneggiatura di Rita Kalnejais e Rupert Jones.

Il trailer ufficiale e il resto del cast

Il nuovo trailer definisce l’atmosfera del film come oscura e febbrile ma anche piuttosto commovente. Inizia con Joseph (Whishaw) che fa un misero lavoro in un aeroporto, poi torna a casa e cena con sua madre che gli dice che deglutisce troppo forte. Dopo che la monotonia della sua vita lo porta a raggiungere un punto di rottura, Joseph rapina una banca e fugge con i soldi. Il resto del trailer è una sorta di montaggio frenetico che mostra Joseph sulla sua nuova vita criminale. In questo intenso viaggio, sembra che il protagonista incontrerà una ragazza, entrerà in una brutale scazzottata e andrà a ballare in una discoteca.

il protagonista Whishaw è forse meglio conosciuto per il suo lavoro in film come “Profumo: La Storia di un Assassino” e “The Lobster”, oltre ad essere apparso in diversi film di James Bond nei panni di Q. Nel cast di “Surge” ci saranno anche Ellie Haddington, Ian Gelder e Jasmine Jobson. Il film sancirà anche l’esordio alla regia di Karia,anche se, in precedenza aveva diretto il pluripremiato cortometraggio “The Long Goodbye” con Riz Ahmed, oltre a diversi episodi dell’acclamata serie TV britannica, “Top Boy”.

Al momento non è chiaro quando ci sarà l’uscita di “Surge” nei cinema, ma il pubblico potrà vedere il film anche on-demand il 24 settembre.

Francesca Reale

14/07/2021