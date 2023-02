Supernatural, nel prequel tornerà la strega più potente di sempre: Rowena MacLeod!

Il prequel di Supernatural, dedicato alla famiglia Winchester, sta raccontando gli eventi precedenti della serie e avremo l’occasione di rivedere la strega malvagia Rowena MacLeod. La strega, interpretata magistralmente da Ruth Connell, ha trascorso secoli usando la magia per raggiungere i suoi scopi malvagi. Si è scontrata con i cacciatori Sam e Dan Winchester al suo debutto, nella stagione 10 di Supernatural.

Inizialmente, nell’episodio 3 della stagione 10 intitolato Soul Survivor, l’abbiamo considerata come un vero e proprio villain. Successivamente però si è rivelata come un personaggio amato dai fan, nonostante il suo ruolo di antieroe ed è divenuta un alleato occasionale dei fratelli cacciatori. La sequenza temporale della serie ambientata nel 1972, indica che era un’antagonista di Mary Cambell, interpretata da Meg Donnelly e John Winchester, interpretato da Drake Roger. Abbiamo a disposizione un indizio in particolare ovvero un’immagine del ritorno di Rowena che ci mostra il suo trucco per occhi prima degli anni ’70.

Rowena is back! 'Supernatural' alum Ruth Connell will guest-star in an episode of 'The Winchesters.' https://t.co/08j0k7B444 — Entertainment Weekly (@EW) February 21, 2023

Rowena, farà il suo debutto nel prequel della serie Supernatural ovvero The Winchesters nell’episodio 12, il penultimo della serie inaugurale. Questa la sinossi dell’episodio: “Troveremo una discussione tesa tra Mary e John che viene interrotta dopo che Carlos e Latika tornano a casa con un mistero che coinvolge un pagliaccio inquietante. Inoltre Ada, amica esperta di occulto proprietaria della libreria della banda, fa una scoperta interessante.”

Abbiamo anche a disposizione una descrizione ufficiale di Rowena che suggerisce la sua apparizione in un contesto poco amichevole. Ad ogni modo, ci si aspetta che lei abbia un ruolo chiave nella risoluzione degli eventi della prima stagione: