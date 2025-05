Superman: nessuna scena post-credit con Brainiac nel nuovo film, conferma il leaker ViewerAnon

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo dei supereroi è in fermento per l’attesissimo ritorno di Superman sul grande schermo. Negli ultimi giorni, si sono diffuse voci riguardanti presunti contenuti post-credit del film, in particolare l’introduzione di Brainiac, uno dei nemici più iconici dell’Uomo d’acciaio. Tuttavia, le informazioni emerse dalle proiezioni di prova hanno sollevato interrogativi sulla veridicità di tali affermazioni. I fan, ansiosi di scoprire cosa riserva il futuro del franchise, si sono trovati a dover fare i conti con la realtà dei fatti.

Le voci sulle scene post-credit

Nei giorni scorsi, diverse fonti hanno iniziato a discutere la possibilità di una scena post-credit dedicata a Brainiac, un personaggio molto amato dai fan di Superman. Questa speculazione ha alimentato l’entusiasmo tra gli appassionati, che sperano di vedere il villain sul grande schermo. Tuttavia, è importante notare che le proiezioni di prova del film hanno sempre mantenuto segrete le sequenze di titoli di coda, per evitare fughe di notizie e mantenere alta la suspense.

Nonostante l’ottimismo di alcuni fan, la situazione è stata chiarita dal leaker ViewerAnon, noto per la sua affidabilità nel fornire informazioni sui test screening. In un recente aggiornamento, ViewerAnon ha smentito categoricamente l’esistenza di una scena post-credit con Brainiac, affermando che il personaggio non sarà presente nel film. Queste dichiarazioni hanno messo a tacere le speculazioni, riportando l’attenzione sulla trama principale del film.

La smentita di ViewerAnon

ViewerAnon ha dichiarato: “Niente di tutto ciò – né Brainiac, né Waller, né Sam Lane – è presente nel film. Mi è stato detto direttamente che non c’è alcuna anticipazione post-credit su Brainiac o altre robe del genere.” Questa conferma ha deluso alcuni fan, ma ha anche chiarito la direzione che il film intende prendere. La mancanza di Brainiac non significa che il villain non possa essere utilizzato in futuro, considerando il piano decennale dei DC Studios e Warner Bros per il DC Universe.

Il franchise di Superman ha sempre avuto un potenziale enorme, e l’assenza di Brainiac in questo capitolo non esclude la possibilità di vederlo in eventuali sequel. I fan possono quindi continuare a sperare in un futuro in cui il noto villain possa finalmente fare la sua apparizione.

Il futuro del franchise di Superman

Con l’uscita del film prevista per il 9 luglio in Italia, i fan sono in attesa di scoprire come si svilupperà la storia dell’Uomo d’acciaio. Il film arriverà nelle sale tra due titoli molto attesi: “Jurassic World: La Rinascita” il 2 luglio e “Fantastici 4: Gli Inizi” il 23 luglio. Questo posizionamento sul calendario cinematografico potrebbe influenzare il successo al botteghino, e un buon riscontro potrebbe aprire la strada a nuovi capitoli e a una maggiore esplorazione dell’universo di Superman.

DC Studios e Warner Bros hanno in programma un arco narrativo di dieci anni, il che significa che ci sono molte opportunità per introdurre nuovi villain e sviluppare ulteriormente la trama. I fan possono quindi restare ottimisti riguardo al futuro del franchise, anche se Brainiac non sarà presente in questo film. Con una pianificazione strategica, il mondo di Superman potrebbe continuare a espandersi e a sorprendere gli spettatori nei prossimi anni.

