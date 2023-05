Superman: Legacy, l’annuncio di James Gunn con la foto social

In seguito all’ 85° anniversario della prima apparizione di Superman, nel mondo dei fumetti, il regista James Gunn ha condiviso sui social una foto che annuncia che il nuovo film è ufficialmente entrato nella sua fase di pre-produzione.

Superman, il nuovo film s’ha da fare

Il regista James Gunn, noto ai più per aver diretto i due capitoli de “I guardiani della galassia” (per il mondo Marvel) e l’ottimo “The suicide squad” (per l’universo DC) avrebbe ultimato il suo lavoro sulla sceneggiatura del nuovo Superman: Legacy, ma anche noto per i suoi esordi comic-horror alla Troma.

Non troppe settimane fa, James Gunn aveva rivelato ai fan del DCU che sarebbe lui stesso a scrivere la sceneggiatura del nuovo reboot sull’Uomo d’Acciaio. Dopo aver preso le redini, con l’ausilio di Peter Safran, in veste di CEO dei DC Studios, Gunn ha annunciato il suo piano decennale per rinnovare il DCU. Quindi si partirà col primo capitolo ovvero Dei e Mostri – del quale è parte anche il reboot di Superman da lui scritto e diretto.

Il film che vedrà un Clark Kent ancora giovane alle prese con l’eredità terreste e kriptoniana dei suoi genitori e l’attore che interpreterà l’eroe simbolo della DC non sarà molto porbabilmente Henry Cavill (che aveva interpretato Superman nel reboot di pochi anni fa), la cui versione dell’Uomo d’Acciaio è stata considerata incompatibile con i piani del regista James Gunn.

Il post social di James Gunn

Il regista, dunque, ha annunciato con una foto sui social la fine della sua sceneggiatura e, quindi il probabile inizio della fase di pre-produzione del nuovo film su Superman, con un post che recitava le seguenti parole: