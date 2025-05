Superman di James Gunn: il trailer svela dettagli su Metamorpho e le sue teorie

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il film “Superman” diretto da James Gunn è uno dei titoli più attesi del 2025, e il recente trailer ha suscitato un grande interesse tra i fan. Oltre a focalizzarsi sull’iconico Uomo d’Acciaio, il film sembra dare spazio anche a personaggi secondari, come Rex Mason, noto come Metamorpho. Le immagini del trailer hanno alimentato teorie e speculazioni riguardo al suo ruolo e al suo arco narrativo.

Le teorie su Metamorpho e il suo ruolo nel film

Nel trailer, il personaggio di Metamorpho, interpretato da Anthony Carrigan, appare in una struttura tecnologicamente avanzata, che molti fan identificano come una prigione gestita da Lex Luthor. In una delle scene più suggestive, Metamorpho sembra trasformare la sua mano in Kryptonite verde, colpendo Superman. Questo attacco, apparentemente orchestrato, consente alle guardie di intervenire contro Kal-El, creando un momento di tensione che ha catturato l’attenzione degli spettatori.

La presenza di Rex Mason nella prigione ha portato a diverse interpretazioni. Alcuni fan ipotizzano che Metamorpho possa utilizzare i suoi poteri per generare radiazione solare, un elemento cruciale per ripristinare la forza di Superman. Un utente su X, @BobbensArtDen, ha suggerito che Metamorpho sia effettivamente nella cella con Superman e stia creando luce solare per aiutarlo a recuperare i poteri. Questa teoria si basa sull’idea che i “doppi” visibili nel vetro siano solo riflessi di Metamorpho stesso.

Speculazioni sul legame tra Metamorpho e Lex Luthor

Alcuni fan, come @SuperManDavCor, hanno spinto ulteriormente la teoria, suggerendo che Metamorpho possa essere ricattato da Lex Luthor, il quale tiene prigioniera la sua ragazza. Questo scenario complesso potrebbe portare Metamorpho a schierarsi dalla parte di Superman, creando una dinamica interessante tra i personaggi. La possibilità che Metamorpho, inizialmente in una posizione ambigua, possa diventare un alleato di Superman offre spunti intriganti per la trama del film.

Le speculazioni intorno a Metamorpho lasciano intendere che il suo personaggio potrebbe avere un ruolo significativo nel corso della storia. Se inizialmente si trova in una situazione di conflitto, potrebbe poi decidere di unirsi agli eroi, contribuendo a una narrazione ricca di colpi di scena e alleanze inaspettate.

L’entusiasmo di Anthony Carrigan per il suo ruolo

In un’intervista rilasciata a Rolling Stone all’inizio del 2024, Anthony Carrigan ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto. Dopo aver interpretato il villain Victor Zsasz nella serie “Gotham“, Carrigan ha trovato stimolante passare a un ruolo da supereroe. Le sue parole riflettono l’interesse crescente per il film e l’aspettativa di vedere come il suo personaggio si svilupperà nel contesto della storia.

Con la data di uscita fissata per il 9 luglio 2025, l’attesa per “Superman” continua a crescere. I fan sono ansiosi di scoprire come si intrecceranno le storie di Superman e Metamorpho, e quali sorprese riserverà il film diretto da James Gunn.

