Supergirl: le dichiarazioni di Melissa Benoist

La star di “Supergirl” Melissa Benoist ha affermato di sentire molto gratitudine per la serie che si sta avvicinando alla conclusione.

La serie tv interpretata da Melissa Benoist si sta avvicinando alla fine. La serie infatti terminerà negli States a novembre. Durante un panel di giovedì al Comic Con virtuale di New York, l’attrice ha riflettuto sul suo tempo impegnato a lavorare nei panni della supereroina kryptoniana cugina di Superman.

“Non credo di aver veramente capito in cosa mi stavo cimentando, quindi le mie aspettative… la mia mente è stata sbalordita fin dall’inizio”, ha detto Benoist. “È stata una delle esperienze più difficili e impegnative della mia vita e penso che rimarrà tale per sempre”.

L’attrice ha poi aggiunto:

“Spero che sempre e per sempre… mostri ai fan e alle giovani donne in particolare come essere fedeli a se stessi e non aver paura di parlare e dare potere alle persone che ami intorno a te e abbracciare davvero la comunità”.