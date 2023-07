Superchicche: la serie live-action cancellata. Scopri perché!

La serie live-action delle Superchicche, “Powerpuff”, è stata ufficialmente cancellata dopo il ritorno dei diritti a Warner Bros da parte di The CW. Secondo TVLine, Warner Bros. TV ha preso la decisione di non proseguire con lo sviluppo della serie. Sebbene non sia stato fornito un motivo specifico per la cancellazione, ci possono essere diverse ragioni che hanno portato a questa decisione.

Possibili motivi per la cancellazione del progetto

Uno dei motivi potrebbe essere che il progetto non ha soddisfatto le aspettative dei dirigenti dello studio o degli spettatori. Adattare una serie animata di successo in un formato live-action può essere una sfida, poiché bisogna bilanciare l’aspetto nostalgico dei fan con un’interpretazione moderna e fresca dei personaggi. Forse il concept o l’approccio alla storia non hanno riscontrato il favore del pubblico.

Le Superchicche: un progetto ambizioso che non ha preso il Volo

A maggio, era stato annunciato che The CW aveva restituito la serie – insieme allo spin-off dell’Arrowverse Justice U, Jack Chang, e il reboot al femminile di Zorro – ai rispettivi studi. Questi ultimi avrebbero avuto la possibilità di sviluppare i progetti per altre reti o piattaforme. Tuttavia, per quanto riguarda le Superchicche, si tratta della fine del viaggio nel mondo live action.

Il cast per le Superchicche

Nel cast della serie Le Superchicche (The Powerpuff Girls) erano previste Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault, che avrebbero interpretato rispettivamente Blossom, Bubbles e Buttercup, ovvero Lolly, Dolly e Molly. Donald Faison avrebbe ricoperto il ruolo del professor Utonium, mentre Nicholas Podany avrebbe interpretato Joseph “Jojo” Mondel Jr, figlio di Mojo Jojo. Robyn Lively avrebbe interpretato la signorina Bellum e Tom Kenny avrebbe ripreso il ruolo del narratore.

La delusione dei Fan delle Superchicche

La notizia della cancellazione della serie live action delle Superchicche ha suscitato la delusione tra i fan. Molti si aspettavano di vedere le loro eroine preferite in una nuova veste, più moderna e realistica. Se anche tu sei tra questi, faccelo sapere con un commento qui sotto o sui nostri canali social.